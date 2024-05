Marcel Brands over PSV-feest na kampioenschap: 'Spelers hebben flink huisgehouden, zelf gepast los gegaan'

Na het kampioenschap van PSV zondagmiddag barstte er een groot feest los in het PSV-stadion. In een aparte ruimte werd er verder feest gevierd door de spelers. Algemeen directeur Marcel Brands moest echter weer vroeg uit de veren om de festiviteiten van maandagmorgen te openen. Maandag staat volledig in het teken van de PSV-huldiging. "Dat is toch het allermooiste", vindt Brands.

Een grote schaal stond op het Stationsplein van Eindhoven maandagmorgen. Met zijn zes bij zes meter een kolossaal uithangbord waar fans maar wat graag mee op de foto gingen. Het is het begin van een grote feestdag in Eindhoven: de huldiging van PSV ter ere van het 25e kampioenschap. Algemeen directeur Brands kijkt er erg naar uit. "Ik heb het al een paar keer meegemaakt maar dit blijft altijd mooi. Veel spelers zullen het straks voor het eerst meemaken en hun ogen uitkijken."

Fantastische groep

Voor Brands ging het toch ook vooral om die ene schaal die PSV zondag kreeg. Die heeft hij ook al lekker vastgehad: "Dat is waar je het uiteindelijk allemaal voor doet. De blijdschap die je dan ziet bij de fans in de stad, dat is mooi."

Een belangrijk figuur bij het kampioenschap was trainer Peter Bosz, voor hem was het zijn eerste grote prijs als trainer. "Voor hem is dit kampioenschap ook een kroon op zijn carrière", zei Brands. Hij is zeer tevreden over de samenwerking met ook Earnest Stewart erbij." Aad de de Mos zei eerder tegen Sportnieuws.nl dat zij de sleutel van het succes waren bij PSV dit jaar.

'Spelers hebben flink huisgehouden'

Maandag wordt er doodleuk verder gefeest. Zondag hebben de spelers flink huisgehouden in het stadion, wist Brands te vertellen. "Er was een ruimte in het stadion omgebouwd tot een geweldig feestpaleis. Daar zijn de spelers lekker uit hun dak gegaan." Zelf moest hij het een stuk rustiger aan doen, want hij moest weer druk in de weer de dag erna. "Ik ben gepast los gegaan", lachte hij.

Programma huldiging PSV

De selectie van PSV zal maandagmiddag door de stad worden gereden op de platte kar, waarna ze gehuldigd gaan worden op het Stadhuisplein. Op verschillende punten in de stad zijn fanpleinen opgebouwd en op het Stationsplein kan men dus op de foto met de grote schaal, geregeld door sponsor Energiedirect. Daar verzorgde Brands de opening.

Vanaf 15:00 uur gaan ook de drie fanpleinen in de stad open. Fans kunnen feestvieren op het Stadhuisplein, het 18 Septemberplein en op de Markt. De huldiging van de spelers is alleen op het Stadhuisplein. Daar worden ze rond 19:00 uur verwacht, na een tocht op de Platte Kar door het centrum van Eindhoven. Om 20:00 uur is het officiële feest afgelopen en komt er een einde aan ruim 24 uur feest in de stad.