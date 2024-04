Groot vraagstuk in Rotterdam: wie moet Arne Slot opvolgen bij Feyenoord?

De interesse van Liverpool in Arne Slot begint steeds grotere vormen aan te nemen. Bij Feyenoord hopen ze een flink bedrag te vangen voor de succesvolle trainer, maar dan zal de blik toch op de toekomst moeten. Wie volgt Slot op in Rotterdam?

Liverpool heeft een eerste bod neergelegd bij Feyenoord voor Arne Slot. De Rotterdammers zouden maar liefst vijftien miljoen euro willen zien voor de trainer. Zelf zou Slot al op zoek zijn naar een woning in Engeland, terwijl bij de Engelse media juist niet helemaal staan te springen voor zijn komst.

Joseph Oosting

Een naam die gelijk veel genoemd wordt is Joseph Oosting. Voorgaande seizoenen deed hij het goed bij RKC, waardoor hij een overstap naar FC Twente verdiende. Ook in Enschede doet Oosting het goed. De Tukkers staan momenteel op de derde plaats en lijken zich te mogen opmaken voor de voorronde van de Champions League volgend seizoen.

Giovanni van Bronckhorst

Iemand die wat meer ervaring heeft en al eens aan het roer stond bij Feyenoord is Giovanni van Bronckhorst. In 2017 werd de oud-linksback kampioen met de Rotterdammers en dat was al even geleden in de havenstad. Van Bronckhorst heeft mede daardoor, en door zijn jaren als speler bij Feyenoord, een heldenstatus in Rotterdam. Na zijn vertrek bij Feyenoord stond hij achtereenvolgens en met wisselend succes aan het roer bij het Chinese Guangzhou City en het Schotse Rangers FC.

Pascal Jansen

Pascal Jansen werd eerder dit seizoen ontslagen bij AZ en is dus beschikbaar. De trainer was in Alkmaar al eens assistent van Slot en nam het stokje toen van hem over. Dat zou ook nu weer kunnen gebeuren. Jansen deed het in zijn eerste seizoenen bij AZ erg goed, al viel dit seizoen tegen. Valentijn Driessen stelde al dat Jansen een goede kans maakt om bij Ajax aan de slag te gaan.

Robin van Persie

Iemand die nog geen functie als hoofdtrainer heeft gehad, maar er wel dicht tegenaan zit is Robin van Persie. De linkspoot zou door sc Heerenveen als ideale kandidaat worden gezien om Kees van Wonderen op te volgen. Misschien dat Feyenoord door het aanstaand lijkende vertrek van Slot hem liever binnenboord houdt. Wellicht met een ervaren man zoals Fred Rutten aan zijn zijde?