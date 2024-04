'Feyenoord wordt de stad uitgedreven', harde kritiek op gemeente Rotterdam

Chris Woerts is niet te spreken over de gemeente Rotterdam. In zijn ogen doet de gemeente te weinig om Feyenoord, volgens hem het boegbeeld van de stad, een beetje te helpen.

Woerts was vrijdagavond te gast bij de uitzending van Vandaag Inside. De sportmarketeer sprak zijn afschuw voor de gemeente niet onder stoelen of banken. "Feyenoord wordt door de gemeente de stad uitgedreven", vindt Woers. Hij legt uit: "Ze gaan rond De Kuip huizen bouwen. Alle parkeerterreinen verdwijnen."

"De directrice van De Kuip, Lilian de Leeuw, heeft haar mond dichtgehouden. Zij wist al drie of vier maanden dat dat plan is ingediend, en dat betekent dat ze het verdienmodel van De Kuip de nek omdraaien."

Feyenoord wordt onaantrekkelijk

Die veranderingen gaan grote gevolgen hebben voor de club uit Rotterdam-Zuid, denkt Woerts. "Feyenoord wordt nu onaantrekkelijk voor de KNVB en voor interlands. De gemeente is zo gefrustreerd dat Feyenoord City (plan voor nieuw stadion, red.) niet door is gegaan, dat ze bezig zijn om Feyenoord de nek om te draaien. Lilian de Leeuw heeft eigenlijk een mes in de rug gestoken bij de directie."

"De gemeente is zo anti-Feyenoord, nadat Feyenoord City (het plan voor een nieuw stadion, red.) de nek om is gedraaid", concludeert Woerts. "Het is een schande dat de gemeente de club niet omarmt. Het is het boegbeeld voor de stad." Bekijk het hele fragment hieronder.