Jeugdwedstrijd tussen PSV en Feyenoord eindigt in monsterscore van 17-1: 'Was Mario Been er ook?'

PSV heeft vrijdagochtend een opvallende video naar buiten gebracht van een jeugdwedstrijd van de eigen onder 13-2. Zij speelden tegen Feyenoord O13-2 en wonnen met liefst 17-1. In de reacties wordt wisselend gereageerd op het delen van de beelden.

'Geen idee of het echt nodig is dat je jochies van 12 op deze manier op je social media account moet gooien', schrijft een voetbalfan. Vanuit het Eindhovense kamp wordt met een kleine knipoog naar het verleden gereageerd. 'Was Mario Been er ook?', vroeg iemand zich af. Dat was de trainer die bij Feyenoord aan het roer stond toen het in 2010 met 10-0 verloor van PSV in het Philips Stadion.

Voor PSV was het destijds een evenaring van de grootste overwinning ooit. De Eindhovenaren wonnen ook al eens met 10-0 van Go Ahead Eagles (13 oktober 1973) en FC Volendam (18 april 1998). Voor Feyenoord was het vanzelfsprekend de grootste nederlaag ooit. Overigens werd PSV dat jaar geen kampioen, mede omdat de wedstrijd in Rotterdam met 3-1 verloren ging.

PSV O13-2 - Feyenoord O13-2

Overigens moet bij de uitslag van de jeugdwedstrijd wel een behoorlijke kanttekening worden geplaatst. PSV speelde met twee spelers uit 2010 en de rest kwam uit 2011. Bij Feyenoord waren ze allemaal een stuk jonger. De oudste spelers kwamen uit 2012 en de jongsten uit 2013.