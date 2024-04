Feyenoordheld John Guidetti droomt van terugkeer in Rotterdam: 'Nog eenmaal als speler De Kuip in'

Het is al twaalf jaar geleden, maar nog altijd is John Guidetti enorm populair bij Feyenoord. Dat heeft de aanvaller te danken aan zijn hattrick tijdens de Klassieker tegen Ajax. De spraakmakende voetballer blikt maar al te graag terug op die wedstrijd.

De Zweedse aanvaller is inmiddels 31 jaar, maar weet nog goed hoe hij in 2012 als tiener De Kuip in vuur en vlam zette. De spits maakte toen namens Feyenoord tegen Ajax een hattrick en hielp de Rotterdammers, waar de huidige bondscoach Ronald Koeman trainer was, aan een bijzondere overwinning: 4-2. "In die tijd won Feyenoord niet zomaar van Ajax", vertelt Guidetti tegen het Algemeen Dagblad. "Ik voorspelde ook nog drie doelpunten. Dan is het wel lekker als dat ook lukt."

Nauwelijks geld bij Feyenoord

Guidetti werd dat seizoen door Feyenoord gehuurd van Manchester City. Het waren andere tijden, want de club had nauwelijks geld voor nieuwe spelers. De overwinning op de grote rivaal werd daarom ook groots gevierd. "Het voelde als een keerpunt, een moment waarop de club na alle moeilijke jaren weer de weg omhoog vond."

TV-gids: op deze zender kijk je gratis naar Feyenoord - Ajax Wanneer de doordeweekse speelronde in de Eredivisie voorbij is, kan de blik volledig op aankomend weekend. Dan staat De Klassieker op het programma. Hieronder lees je op welke zender je gratis naar Feyenoord - Ajax kijkt.

De tijdens zijn inmiddels veranderd. Feyenoord werd vorig jaar kampioen en lijkt dit seizoen tweede te worden in de Eredivisie, terwijl Ajax in een heel onrustige periode zit. De Amsterdammers staan slechts vijfde en kennen ook buiten het veld veel problemen. Deze week werd nog bekend dat Alex Kroes, dit pas net in dienst was als algemeen directeur, alweer is geschorst. "Onvoorstelbaar bijna", vindt Guidetti. "Daar moet nog een extra nederlaag in de Kuip bijkomen zondag."

Nog eenmaal terug naar de Kuip?

Zo veel indruk als in de Kuip, maakte Guidetti later in zijn loopbaan nooit meer. Hij speelde nog in Engeland, Schotland, Spanje en Duitsland en is nu weer terug in zijn thuisland. De spits speelde 29 interlands voor Zweden en komt nu uit voor AIK. Hij hoopt ooit nog terug te keren in het stadion van Feyenoord. "Wat zou het mooi zijn als AIK tegen Feyenoord kan spelen. Een oefenduel organiseren, dat kan toch? Nog eenmaal als speler de Kuip in, het is een droom."

De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax wordt zondag om 14.30 uur gespeeld in de Kuip. De wedstrijd is uiteraard te zien op ESPN, maar is ook gratis te zien. Hoe dat kan, lees je hieronder.

Duel liep in Amsterdam uit de hand

Eerder dit seizoen liep de wedstrijd tussen beide clubs uit de hand. Feyenoord stond met 0-3 voor in de Johan Cruijff ArenA toen Ajax-supporters vuurwerk op het veld gooiden en de wedstrijd werd gestaakt. Een paar dagen later speelden Ajax en Feyenoord de wedstrijd in een leeg stadion uit. De bezoekers wisten nog een keer te scoren en vernederden de ploeg van Maurice Steijn: 0-4.

Feyenoord is de favoriet

Guidetti ziet Feyenoord als de grote favoriet. "Toen wij met 4-2 wonnen in 2012 was dat reden voor drie dagen feest. Inmiddels voelt dat waarschijnlijk anders en is het iets wat normaal gevonden zal worden. Zoals het hoort."