Frenkie de Jong is op tijd fit voor Champions League-duel met Paris Saint-Germain

Frenkie de Jong is fit genoeg om woensdagavond zijn rentree te maken. Dat bevestigde Xavi op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel tussen FC Barcelona en Paris Saint-Germain.

De Jong staat al een maand aan de kant vanwege een enkelblessure. Voor de kwartfinales van de Champions League zit hij weer bij de selectie. Op de vraag of de Nederlander fit genoeg is voor de wedstrijd in Parijs antwoordde Xavi positief. "Alle spelers die meegereisd zijn, zijn beschikbaar", aldus de trainer.

De middenvelder kwam op 3 maart voor het laatst in actie voor FC Barcelona. Of hij ook in de basis zal starten in Parijs is nog de vraag. Xavi vulde wel al een rol in voor Ilkay Gündogan op het middenveld.

"Hij is belangrijk om de duels te gaan winnen op het middenveld", zei de trainer over de Duitser. "Het zal een wedstrijd worden waarin het voor ons lastig is om de bal te hebben op de helft van de tegenstander. We moeten dus de zaken onder controle zien te houden."