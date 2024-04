Positief nieuws rond Frenkie de Jong bij FC Barcelona

FC Barcelona speelt woensdagavond tegen PSG in de kwartfinale van de Champions League. De vraag was of Frenkie de Jong fit genoeg was om mee te doen. Bij de bekendmaking van de selectie zet Barcelona geen vraagteken maar een sterretje achter de naam van de Nederlander.

De middenvelder is al weken geblesseerd bij Barça en miste zodoende al veel wedstrijden. De Jong moest met lede ogen toezien hoe in La Liga Real Madrid de koppositie pakte en inmiddels acht punten los aan kop staat. Barça staat tweede en moet zich dus vooral richten op de kwartfinale van de Champions League.

Frenkie de Jong reist in ieder geval mee met zijn club naar Parijs, dus zou beschikbaar kunnen zijn voor trainer Xavi. Er staat dus nog wel een sterretje achter zijn naam. Barcelona legt daarmee uit dat De Jong 'meereist, maar nog zonder beslissing van de medische staf'. De komende 24 uur gaat Barcelona bepalen of De Jong fit genoeg is om mee te doen aan de heenwedstrijd tegen PSG.

✈️ The squad for #PSGBarça

Gavi will also join the team in Paris! 💙❤️ pic.twitter.com/ZBv90j6sz8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 9, 2024

De Jong miste ook al de oefenwedstrijden van Oranje tegen Schotland en Duitsland. Hij is een belangrijke spil in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Over twee maanden begint het EK in Duitsland en Koeman hoopt dan op een fitte De Jong.

Laatste wedstrijd begin maart

De laatste wedstrijd die Frenkie de Jong speelde was op 3 maart van dit jaar, toen hij in de uitwedstrijd tegen Bilbao in de Spaanse competitie al na 25 minuten geblesseerd het veld moest verlaten.