Frenkie de Jong krijgt kritiek en moet in spiegel kijken: 'Dan zeg je, ik speel gewoon niet'

Frenkie de Jong haakte maandag definitief af voor het EK in Duitsland. De middenvelder van Oranje was bezig aan een race tegen de klok, vanwege een enkelblessure die hij opliep in april. De Jong verloor de strijd en volgens Jack van Gelder had de speler zichzelf in bescherming moeten nemen. Ook werd er gereageerd op de kritiek van Ronald Koeman aan het adres van FC Barcelona.

"Ik begrijp hem, maar de club betaalt zijn salaris. De club overlegt met Frenkie de Jong en als hij écht niet kan spelen, dan had-ie het niet gedaan. Maar ik vond de mokerslag eigenlijk wel meevallen", zei Jan Joost van Gangelen, die vroeg hoe Van Gelder erover dacht. "Omdat men het wel aan zag komen", reageerde de oud-presentator bij De Oranjezomer.

Ronald Koeman wijt blessures aan drukke voetbalkalender: 'En nu zitten wij met de gebakken peren met Frenkie de Jong' Bondscoach Ronald Koeman won maandagavond met 4-0 de uitzwaaiwedstrijd voor het EK tegen IJsland. Toch was er geen feeststemming. De overwinning werd overschaduwd door de blessures van Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners.

'Volwassener zijn'

De Jong trainde zondag nog mee met het Nederlands elftal, een dag later werd bekend dat hij niet mee kon naar het EK. Van Gelder: "Hij stond op het veld, iedereen heel enthousiast. Maar hij heeft meteen een reactie gekregen. Dan weet je dat het over en uit is. Dus zo groot was die verrassing niet."

Spelers Oranje in 'shock' na afhaken Frenkie de Jong: 'Het is zwaar voor hem en voor ons' Het wegvallen van Frenkie de Jong bij het Nederlands elftal is hard aangekomen bij zijn medespelers. "Het was best wel een 'shock'. Het zag er namelijk op zich wel goed uit, zondag trainde hij nog een deel mee", zei verdediger Nathan Aké na de zege van 4-0 op IJsland in een oefenduel.

De verslaggever, die menig EK en WK van het Nederlands elftal versloeg, vindt dat De Jong ook in de spiegel moet kijken. "Wat jij (Jan Joost van Gangelen) terecht zegt: Barcelona is zijn werkgever, die betaalt hem... Maar ik vind dat hij zelf ook iets volwassener moet zijn. Als je pijn hebt en je werkgever zegt dat je moet spelen, dan zeg je: 'ik speel gewoon niet, punt'. Dat zegt Koeman ook, hij heeft toch een aantal keer met een injectie gespeeld, dan is het wel erg natuurlijk."

Vervanger

Ian Maatsen werd dinsdag als vervanger opgeroepen van de geblesseerde De Jong. De verdediger van Borussia Dortmund viel in eerste instantie buiten de boot, was al op vakantie in Griekenland, maar meldde zich toch nog in Wolfsburg, waar Oranje dit EK verblijft. Zijn vader zorgde ervoor dat zijn zoon al zijn gereedschap had, zodat hij mee kon doen aan de eerste training op Duitse bodem.

Papa van Ian Maatsen scheurt naar Duitsland om voetbalspullen af te leveren Ian Maatsen werd dinsdag alsnog opgeroepen voor het Nederlands elftal. De linksback genoot al van een vakantie in Griekenland, maar moest zich halsoverkop melden in Duitsland na een afmelding. Zijn vader scheurde direct de grens over met zijn voetbalschoenen.

EK voetbal

Bekijk op onze speciale EK-pagina al het laatste nieuws rond Oranje en andere landen. Check verder ook alle selecties, groepsindelingen en de wedstrijden.