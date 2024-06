Spelers Oranje in 'shock' na afhaken Frenkie de Jong: 'Het is zwaar voor hem en voor ons'

Het wegvallen van Frenkie de Jong bij het Nederlands elftal is hard aangekomen bij zijn medespelers. "Het was best wel een 'shock'. Het zag er namelijk op zich wel goed uit, zondag trainde hij nog een deel mee", zei verdediger Nathan Aké na de zege van 4-0 op IJsland in een oefenduel.

De selectie kreeg voor de wedstrijd, tijdens het eten, van bondscoach Ronald Koeman te horen dat De Jong het EK niet ging halen. "Iedereen ging gelijk naar hem toe. Het is zwaar voor hem, het is zwaar voor ons. Het kwam wel even binnen. Frenkie is een belangrijke speler voor ons en ligt goed in de groep", vervolgde Aké.

Zware domper voor Oranje: Frenkie de Jong mist EK voetbal Frenkie de Jong kan definitief niet mee naar het EK, dat bevestigt de KNVB enkele seconden na de 4-0 overwinning op IJsland. De middenvelder was constant hét gespreksonderwerp in aanloop naar het EK, maar blijkt onvoldoende hersteld van zijn enkelblessure.

Aanvaller Cody Gakpo sloot zich bij hem aan. "Het is zonde dat De Jong moet afhaken, maar je moet ook naar zijn enkel kijken. Zijn gezondheid gaat voor. Dit is de beste beslissing voor het vervolg van zijn loopbaan."

Compleet onverwachts

"Heel jammer voor ons, want het is een hele belangrijke speler", zegt Xavi Simons. Memphis Depay sluit zich daarbij aan. "Het is pijnlijk voor het team, de trainer en al helemaal voor Frenkie zelf. Bij mij kwam het ook hard aan. Ik had het niet verwacht. Hij is zo belangrijk voor ons. Frenkie brengt zoveel extra rust en kwaliteit in het spel, dat ga je wel missen."

Memphis Depay en Frenkie de Jong in een eerder interland, toen De Jong wel fit was. ©Pro Shots.

Net als voor Memphis Depay kwam het voor Joey Veerman ook als een verrassing. "Ik had het écht niet zien aankomen. Het is heel erg rot voor iedereen, zowel voor hem als voor ons als team. Hij is wel gewoon je beste speler, dus dat is erg vervelend", waren de eerste woorden van Veerman tegenover Sportnieuws.nl.

Blessure verbloemt door zijn klasse

Veerman duidde na afloop van de wedstrijd tegen IJsland waarom hij de afmelding van De Jong niet zag aankomen. "Natuurlijk gaf hij zelf wel aan dat hij nog steeds iets voelde, maar dat zag je niet direct. Hij is gewoon zo'n goede speler dat hij zijn blessure in een positiespel kon verbloemen. Het is heel erg rot", aldus Veerman.

