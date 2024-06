Oranje favoriet dankzij ijzersterke oefenduels? Slechts één land deed het vlak voor EK nog beter

De voorbereiding op het EK is afgerond. Alle oefenwedstrijden zijn gespeeld en uit die resultaten blijkt dat Nederland bij de beste drie landen hoort. Van groep D, waar Oranje in is ingedeeld, zette Nederland de beste resultaten neer.

In de oefeninterlands die gespeeld werden in aanloop naar het EK won Nederland twee keer met 4-0. Donderdag speelde het Nederlands elftal tegen Canada. Maandag won de ploeg van bondscoach Ronald Koeman ook van IJsland.

Oranjekoorts neemt toe: Nederland schiet met scherp in uitzwaaiduel richting EK voetbal Het Nederlands elftal kende opnieuw een goede generale repetitie in aanloop naar het EK in Duitsland. IJsland werd met speels gemak aan de kant gezet. Het uitzwaaiduel in De Kuip eindigde in een ruime 4-0 zege voor de ploeg van Ronald Koeman. Oranje vertrekt met vertrouwen naar Wolfsburg.

Slowakije evenaarde de resultaten van Oranje. Ook die nationale ploeg won twee wedstrijden met 4-0. Slowakije speelde tegen San Marino en Wales.

Spanje

Alleen Spanje presteerde beter dan Nederland in de oefenwedstrijden ter voorbereiding op het EK. Het team won met 5-0 van Andorra en met 5-1 van Noord-Ierland. Mikel Oyarzabal, aanvaller van Real Sociedad was de topscorer van het Spaanse elftal. Hij maakte vier doelpunten.

'Ik heb mijn huiswerk meegenomen': bijzonder EK voor piepjonge Lamine Yamal (16) Lamine Yamal gaat als zestienjarige jongen met Spanje mee naar het EK voetbal. De aanvaller van FC Barcelona wordt zelfs de jongste speler ooit op een EK, als hij minuten maakt. Niet voor niks heeft Yamal dan ook zijn huiswerk meegenomen.

Omdat alle nationale teams tegen andere landen spelen zijn de resultaten natuurlijk niet helemaal vergelijkbaar. Maar Nederland kan in ieder geval met een goed gevoel richting het EK. Oranje kan zich wel goed meten met de andere tegenstanders van IJsland en Canada. Engeland speelde ook tegen IJsland en verloor met 1-0. Canada speelde 0-0-gelijk tegen Frankrijk, dat ook bij Nederland in groep D zit op het EK.

Groep D

Frankrijk speelde ook nog tegen Luxemburg, daarvan wist de ploeg van bondscoach Didier Deschamps wel te winnen. Het werd 3-0. Ook de andere twee tegenstanders van Nederland in de groepsfase kwamen afgelopen week in actie. Polen won met 3-1 van Oekraïne en met 2-1 van Turkije. Oostenrijk won met 2-1 van Servië en speelde gelijk tegen Zwitserland: 1-1. Christoph Baumgartner was bij de Oostenrijkers goed voor twee van de drie doelpunten.

Speelschema EK voetbal 2024 | Alle wedstrijden van Oranje en de overige duels Het EK voetbal is van 14 juni tot en met 14 juli 2024 in Duitsland. Nederland is geplaatst en treft in Groep D achtereenvolgens Polen, Frankrijk en Oostenrijk. Hieronder vind je het hele speelschema van het EK voetbal.

Portugal sloot dinsdagavond de voorbereidingsfase op het EK af met een 3-0-overwinning op Ierland. Cristiano Ronaldo was belangrijk met twee doelpunten. De Portugezen speelden eerder al twee wedstrijden, maar toen had Ronaldo zich nog niet bij de selectie gevoegd.

Het EK gaat op 14 juni van start. Gastland Duitsland speelt de openingswedstrijd tegen Schotland. Nederland komt op zondag 16 juni voor het eerst in actie. Om 15.00 uur speelt Oranje de eerste groepswedstrijd tegen Polen.

Daar zijn ze: Oranje is aangekomen bij hun luxe hotel in Wolfsburg op jacht naar EK-titel Het Nederlands elftal is dinsdagmiddag vertrokken naar Duitsland voor het EK. De selectie van bondscoach Ronald Koeman telt 25 spelers die het vliegtuig in Rotterdam zijn ingestapt. Later op de dag kwam Oranje aan in Braunschweig, waarvandaan ze met de bus naar hun vijfsterren hotel in Wolfsburg zijn afgereisd. Daar verblijft de nationale ploeg tijdens het toernooi.

Alle uitslagen van de oefenwedstrijden in voorbereiding op het EK