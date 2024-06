Ronald Koeman wijt blessures aan drukke voetbalkalender: 'En nu zitten wij met de gebakken peren met Frenkie de Jong'

Bondscoach Ronald Koeman won maandagavond met 4-0 de uitzwaaiwedstrijd voor het EK tegen IJsland. Toch was er geen feeststemming. De overwinning werd overschaduwd door de blessures van Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners.

Gisteren leek het herstel van De Jong nog op schema te zijn. Maar na afloop van de uitzwaaiwedstrijd werd bekend dat de middenvelder van FC Barcelona definitief niet meegaat naar het EK. Zijn enkelblessure bleek meer tijd nodig te hebben.

"We hebben geen spelletje gespeeld, of het positiever ingezien dan het was", vertelt Koeman. "Vanuit testen is gebleken dat hij zelfs de komende drie weken niet 100% fit is. Dan heeft het geen zin om hem erbij te houden."

Zware domper voor Oranje: Frenkie de Jong mist EK voetbal Frenkie de Jong kan definitief niet mee naar het EK, dat bevestigt de KNVB enkele seconden na de 4-0 overwinning op IJsland. De middenvelder was constant hét gespreksonderwerp in aanloop naar het EK, maar blijkt onvoldoende hersteld van zijn enkelblessure.

In eerste instantie leken de groepswedstrijden voor De Jong nog haalbaar. "Ik had al in mijn hoofd dat de eerste wedstrijd tegen Polen heel kortdag zou worden. Maar misschien een deel tegen Frankrijk en de laatste groepswedstrijd, maar dat is ook niet het geval." Daarom kon de bondscoach niet anders dan de speler thuislaten.

Risico

"We moeten ook kijken naar de gezondheid van de speler", vervolgt Koeman. "Elke speler heeft zijn eigen verleden en bij zijn club hebben ze wel het risico met hem genomen. En nu zitten wij met de gebakken peren met Frenkie de Jong."

Ook Teun Koopmeiners haakte geblesseerd af, vlak voor de start van de wedstrijd tegen IJsland. "Dramatisch", noemt Koeman dat. "Als iemand het verdient om bij het Nederlands elftal te spelen, na zo'n fantastisch seizoen, dan is dat Teun. Maar bij de eerste bal schiet het al in zijn lies."

Virgil van Dijk over liesblessure Teun Koopmeiners: 'Zoiets doet pijn bij het hele team' Teun Koopmeiners kon maandagavond niet voor het Nederlands elftal tegen IJsland uitkomen. De middenvelder heeft een liesblessure opgelopen tijdens de warming-up van de uitzwaaiwedstrijd in De Kuip. Hij werd vervangen door Jerdy Schouten.

De 61-jarige trainer denkt dat de vele blessures het gevolg zijn van de volle voetbalkalender. "Want ik begrijp dat Polen ook de twee spitsen gewisseld heeft vanwege blessures. Dit zal vaker voorkomen."

Positief naar EK

Door het spel dat Oranje tegen IJsland heeft laten zien gaat Koeman toch positief richting het EK. "Aan de ene kant ga ik met een goed gevoel naar Duitsland, vanwege de periode die we gewerkt hebben en de wedstrijden die we hebben gespeeld. Maar vandaag heeft ook wel weer voor wat problemen gezorgd door de uiteindelijke beslissing met Frenkie en de blessure van Teun Koopmeiners. Maar we gaan verder met een goed gevoel."

