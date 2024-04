Geen knallend slot voor Jürgen Klopp bij Liverpool: titel uit zicht na nederlaag bij Everton

Een enorme klap voor Liverpool in de titelstrijd. De ploeg van Jürgen Klopp verloor in de Merseyside Derby met 2-0 van stadgenoot Everton. Het gat met koploper Arsenal is nu vier punten. Klopp, die mogelijk wordt opgevolgd door Feyenoord-trainer Arne Slot, neemt dus waarschijnlijk afscheid zonder een nieuwe landstitel.

De hele dag ging het bij Liverpool vooral over randzaken. Zo werd vlak voor het duel bekend dat Cody Gakpo ontbrak doordat hij ieder moment vader kan worden en de dag was al begonnen met berichten dat The Reds in gesprek zijn met Feyenoord-trainer Arne Slot als mogelijke opvolger van Klopp, die de club na bijna negen jaar gaat verlaten. De Duitse trainer zal hebben gehoopt op een spetterend afscheid, maar dat lijkt er niet te gaan komen.

Cody Gakpo om bijzondere reden afwezig tijdens derby tussen Everton en Liverpool: 'Hij heeft het best mogelijke excuus' Een opvallende afwezige bij Everton - Liverpool. Cody Gakpo is er niet bij. Volgens trainer Jürgen Klopp is er niets mis met de Nederlander. Er is juist goed nieuws: Gakpo kan elk moment vader worden.

Liverpool begon met Virgil van Dijk in de basis en Ryan Gravenberch op de bank niet bepaald scherp aan het duel. Everton kreeg al na vijf minuten een strafschop, maar die werd teruggedraaid vanwege buitenspel. Liverpool kwam na bijna een half uur alsnog op achterstand door een oude bekende: Jarrad Branthwaite (ex-PSV) schoot The Toffees op 1-0.

De ploeg van Klopp deed er in de rest van het duel alles aan om het doel te vinden, maar telkens gooide er minimaal één Everton-speler zich voor de bal. Na rust incasseerde Liverpool een volgende domper toen Dominic Calvert-Lewin de 2-0 binnenwerkte.



Het slot van Klopp bij Liverpool

Liverpool wist ook in het restant niet meer te scoren en dus lijkt het erop dat het voor Klopp bij de landstitel uit 2020 zal blijven. Arsenal heeft een voorsprong van drie punten op The Reds en ook nog eens een veel beter doelsaldo.

Liverpool staat op dit moment een punt voor op Manchester City, maar de ploeg van Pep Guardiola heeft twee duels tegoed en dus lijkt ook dat verschil haast onoverbrugbaar. De club gaat zich in ieder geval wel weer plaatsen voor de Champions League, maar dan zal Klopp niet meer van de partij zijn. Slot mogelijk wel.