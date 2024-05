Mijmerende Jutta Leerdam deelt wijze levensles: 'Vergeet niet je hart te volgen'

Jutta Leerdam verbleef van midden maart tot begin mei bij haar vriend Jake Paul. Na al die weken samen met de Amerikaanse vlogger was het lastig om afscheid te nemen. Op sociale media mijmert de schaatsster over het samenzijn.

Op TikTok plaatste de voormalig wereldkampioene sprint een video van haar tijd op Puerto Rico. Paul woont deels op dat eiland. Daar heeft hij een enorme villa met trainingsfaciliteiten, waarin aldoor vrienden verblijven en zijn broer Logan ook regelmatig op bezoek komt. In de video rijdt Leerdam rond op skeelers, terwijl ze zichzelf met gestrekte hand filmt. De tekst is: "Just a reminder not to forget to follow your heart". Oftewel: "Gewoon een herinnering dat je niet moet vergeten om je hart te volgen."

Jake Paul Problem Child

Die spreuk kan betrekking hebben op haar relatie met Jake Paul. In commentaren op social media laten mensen regelmatig weten dat ze de vlogger en bokser geen schikte partner vinden voor Leerdam, want hij was betrokken bij enkele schandalen (omtrent cryptovaluta en mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij een ex-vriendin). Met trots noemt hij zichzelf 'Problem Child'. Maar volgens Leerdam is Paul in het echt een lieve gast en komt alle kritiek voort uit jaloezie.

Tekst gaat door na TikTok-video

Jutta Leerdam zit zonder schaatsteam

Ook dacht ze bij het schrijven van die zin misschien aan haar situatie in de schaatswereld. Sinds begin april 2024 heeft ze geen contract meer bij een schaatsteam. Haar overeenkomst bij Jumbo werd niet verlengd. Volgens Leerdam heeft ze andere prikkels nodig en kon het team niet bieden wat zij wenste.

Andersom stelde het team bij monde van commercieel directeur Sven Kramer dat er een aanbod was neergelegd bij Leerdam en haar management. Toen daar geen positieve reactie op kwam, zei Kramer dat niemand groter is dan het team. Leerdam vond dat weer respectloos, want zo werd het beeld geschetst dat ze zich als diva zou gedragen.

Irene Schouten

De breuk tussen Leerdam en schaatsteam Jumbo zorgde voor beroering in de schaatswereld. Diverse insiders gaven een reactie op de situatie, waaronder Irene Schouten. Ze zei dat ze begrip had voor de houding van Kramer, die volgens haar zoveel ervaring en successen heeft beleefd in het schaatsen, dat hij het best kan inschatten wat het team nodig heeft.

Betr of Prime

Nu moet Leerdam kiezen wat ze gaat doen: een contract tekenen bij een ander team, voorlopig in haar uppie doorgaan of een nieuw team oprichten. Dat laatste eventueel met hulp van Paul, die over voldoende middelen en contacten in de sportwereld beschikt. Stel je voor: Leerdam in een schaatspak van Pauls gokbedrijf Betr of Logan Pauls sportdankje Prime.

Mike Tyson

Droom groot, zo lijkt Leerdam ook te willen zeggen met de caption bij haar TikTok-video. Dat doet Paul tenslotte ook. Hij was vlogger en werd daarna ondernemer en bokser. Inmiddels heeft hij al enkele profgevechten achter de rug en in juli staat hij in de ring tegenover levende legende Mike Tyson.