Giro d'Italia | Bizarre klapband Edoardo Affini, ook Visma-rijder Robert Gesink heeft pech

Edoardo Affini ging zaterdag van start in de Giro d'Italia. De rijder van Visma | Lease a Bike had niet zijn geluksdag: zijn achterband klapte. Of misschien had de 27-jarige Italian juist wel wat geluk, want als je kijkt naar zijn fiets, dan weet je dat het veel erger af had kunnen lopen.

"Ik ben geen specialist, maar ik denk niet dat een fiets er zo uit hoort te zien", schreef de admin van het Giro-account op X. Inderdaad: Affini's fiets zag eruit alsof hij een paar uurtjes over scherpe kasseien had gehobbeld. De binnenband was naar buiten geplopt en de lucht was eruit verdwenen.

🛞 I'm no specialist but I don't think the bike should look like this #Giroditalia pic.twitter.com/PoVZ0PjYxM — Giro d'Italia (@giroditalia) May 4, 2024

Robert Gesink

Affini was niet de enige van Visma | Lease a Bike bij wie niet alles naar wens ging. Veteraan Robert Gesink kwakte naar de grond. De nummer 23 van de editie van 2018 strompelde met moeite naar de nieuwe fiets die hij aangereikt kreeg, om zijn weg te vervolgen. Hij is een van de twaalf Nederlanders die zaterdag opstapten in de Giro.

🚴🇮🇹 | Robert Gesink ligt op de grond. Daar is hij duidelijk niet blij mee. 😅🤕#GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/iUb2IjjQw3 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 4, 2024

De eerste etappe werd gewonnen door Jhonatan Narváez, die dus ook de eerste leiderstrui mag aantrekken. Tadej Pogacar, de grote favoriet voor de eindzege, liet zich ook al zien en werd tweede. Bekijk hieronder de uitslagen en ranglijsten van de Giro 2024. Heb je nog wat tips nodig voor je Giro-poultje? Hier staan de namen van tien renners waarmee je je voordeel kan doen.