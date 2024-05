Baby van bodybuilder Olivier Richters (2,18 meter) heeft zijn genen: vijftig procent zwaarder dan gemiddeld

De Nederlandse bobybuilder en influencer Olivier Richters (34) en zijn partner Desiree Stuijt (33) hebben een dochter gekregen. Van harte! Ze is geboren op donderdagmiddag. De Hilversumse krachtpatser maakte het nieuws breder bekend met een post op Instagram op zaterdagmiddag.

De naam van de baby van Olivier Richters en Stuijt is Romy Elodie Richters. De genen van Richters lijken hun weg te hebben gevonden naar kleine Desiree, want voor een baby is zij helemaal niet zo klein. Haar gewicht was bij geboorte 5,0 kilogram, haar lengte 55 centimeter. Het gemiddelde geboorgewicht van een baby is in Nederland 3,3 kilo. Romy is kortom liefst vijftig procent zwaarder dan het gemiddelde.

Tekst gaat door na de Instagram-post

Trots

"Ik kan niet trotser zijn dan nu", schrijft The Dutch Giant bij de foto op Instagram. "Ze is zeer gezond. En ze geniet vanaf nu voor altijd van de bescherming van Dutch Giant. Het gevoel dat ze mij geeft als ze op mijn borstkas ligt is onbeschrijfelijk."

Olivier Richters is 2,18 meter lang

Richters is 2,18 meter lang (en heeft schoenmaat 51), en zijn vrouw is, zo geeft hij aan in een reactie op Instagram, 1,80 meter lang. Op Instagram doet hij het prima met 644.000 volgers. En als acteur was hij te zien in onder meer de in de films Black Widow, The King's Man en Louis Wain, plus in de HBO-serie Gangs of London. Later dit jaar kom Borderlands uit, waarin hij schittert naast Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis en Jack Black.

Kinderwens

Richters is tevens een ondernemer. Zijn bedrijf Muscle Meat is een online supermarkt voor sportmaaltijden. In een eerder interview met De Telegraaf gaf hij aan dat hij en zijn partner een kinderwens hebben."Ik denk niet dat er iets is na de dood", zei hij. "Dat ik dan nog ergens te zien zal zijn, vereeuwigd op het witte doek, vind ik een fijn idee. Ook Muscle Meat past in die gedachte, net als de hoop om ooit een zoon of dochter te krijgen. Ik wil gewoon heel graag iets van mezelf achterlaten."

De twee hebben al tien jaar een relatie. Hun eerste contact werd gelegd via de datingapp Tinder. Stuijt werkt inmiddels voor Muscle Meat.