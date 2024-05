Max Verstappen domineert sprintrace in Miami, Daniel Ricciardo verrast met P4

Max Verstappen is bij de sprintrace in Miami als eerste over de streep gekomen. Charles Leclerc werd tweede, Sergio Pérez derde, Verstappen vertrok vanaf pole en stond die leidende plek niet meer af. Toch was het geen eitje voor de regerend wereldkampioen.

Verstappen had namelijk last van zijn banden. Dat euvel speelde ook bij de kwalificatie voor de sprintrace. 'Verschrikkelijk', foeterde hij over de boordradio. Toch kwam zijn zege nooit in gevaar. Lando Norris viel al snel uit, waarna de safety car op het asfalt kwam, terwijl Verstappen na het verdwijnen daarvan een seconde afstand nam van nummer twee Leclerc. Die kon daardoor niet DRS activeren.

Lewis Hamilton

Met weinig spanning vooraan, moesten de tv-kijker en het publiek het doen met achterhoedegevechten. Bijvoorbeeld tussen Kevin Magnussen en Lewis Hamilton, waarbij de Brit door een mislukte inhaalpoging zijn positie ten opzichte van Yuki Tsunoda verloor. Magnussen kreeg echter vanwege ongeoorloofd de deur dichtgooien tien seconden tijdstraf.

Daniel Ricciardo

Voor Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB) was de sprintrace een opsteker. Hij werd vierde. Eindelijk een levensteken van de populaire Australische coureur, die elk jaar verder weg leek te zakken in het F1-moeras en nog op nul punten stond in de WK-stand.

Max Verstappen en sprintraces

Verstappen is geen fan van sprintraces. Hij vond dat er niets mis was met de traditionele raceweekenden, die via trainingen en een kwalificatie toewerkt naar de wedstrijd op zondag. Toch kan de Nederlander niet mopperen over zijn prestaties in sprintraces: hij won negen van de eerste veertien edities. Slechts eenmaal eindigde hij niet op het podium.

Verstappen had eerder ook al de eerste sprintrace bij de Grote Prijs van China op zijn naam geschreven. Hij leidt in het WK-klassement met 118 punten. Later zaterdag (23.00 uur Nederlandse tijd) is de kwalificatie voor de Grote Prijs van Miami van zondag.