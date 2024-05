Real Madrid verslaat Cádiz en kan met beentjes omhoog kijken naar Barcelona voor eventuele titel

Real Madrid heeft de Spaanse titel nu echt bijna binnen. Het won zaterdagmiddag met 3-0 van Cádiz in eigen huis en dus kunnen alle ogen naar Girona - Barcelona later op de avond. Bij een misstap van Barça is Real Madrid kampioen.

De Koninklijke deed het zelf rustig aan tegen degradatiekandidaat Cádiz. Met het oog op de return in de halve finale van de Champions League tegen Bayern München begonnen Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Rodrygo en Toni Kroos op de bank. Ze werden pas van de bank gehaald toen Real Madrid op voorsprong stond.

Brahim Díaz was dit keer de grote man bij afwezigheid van de andere sterren. De middenvelder maakte op schitterende wijze de 1-0. Díaz was omringd door Cádiz-spelers, maar mikte de bal fraai in de bovenhoek. Hij gaf ook de assist op Bellingham, die in de 66e minuut in het veld kwam. Een minuut later liep de Engelsman een voorzet van Brahim Díaz binnen.

Daarna kwamen ook Vinícius en Federico Valverde in het veld. Zij waren niet betrokken bij het laatste doelpunt van de middag. Nacho Fernandez, die bezig is aan zijn laatste weken bij Real Madrid, bereidde voor en Joselu maakte af. Nu kunnen de beentjes omhoog met het oog op de wedstrijd van Barcelona en de return in de Champions League tegen Bayern München.

Bij Real Madrid maakte de Belg Thibaut Courtois zijn rentree na een knieblessure.