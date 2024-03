Georginio Wijnaldum is vijfde Oranje-speler ooit met club van buiten Europa

Georginio Wijnaldum ontbrak van juni 2023 tot maart 2024 in Oranje. Maar vrijdag was hij van de partij bij Nederland tegen Schotland. Bondscoach Ronald Koeman gaf de middenvelder bij die vriendschappelijke wedstrijd een basisplaats. Hij maakte de 2-0, met het hoofd.

De afwezigheid van de Rotterdammer, die nu op 91 caps staat, had te maken met zijn transfer van Paris Saint-Germain naar Al-Ettifaq. Bij die club in de Saudi Pro League was het lastig voor Gini om op de deur van het Nederlands elftal te kloppen, ook gezien hij bij zijn tijd in Parijs weinig had gespeeld. Koeman kwam echter een keertje polshoogte nemen in Saudi-Arabië en oordeelde dat hij Wijnaldum best een kansje wilde geven om zich te bewijzen in het shirt van Nederland.

Doordat hij minuten maakte bij Oranje tegen de Schotten, is Wijnaldum de vijfde voetballer ooit die uitkomt voor Nederland terwijl hij onder contract staat bij een club buiten Europa. Dit zijn ze alle vijf.

Spelers in Oranje die bij een club buiten Europa voetballen

Ruud Krol (Vancouver Whitecaps)

Johan Neeskens (New York Cosmos)

Wesley Sneijder (Al Gharafa)

Vincent Janssen (Monterrey)

Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq)

5 - Players to feature for @OnsOranje while playing for a non-European club:



Ruud Krol (Vancouver Whitecaps 🇨🇦)

Johan Neeskens (New York Cosmos 🇺🇸)

Wesley Sneijder (Al Gharafa 🇶🇦)

Vincent Janssen (Monterrey 🇲🇽)

Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq 🇸🇦)



Adventurers. pic.twitter.com/0u2obJieNy — OptaJohan (@OptaJohan) March 22, 2024