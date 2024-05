Raymond van Barneveld blikt terug op iconische WK-finale: 'Als Phil Taylor dat niet had gezegd, had hij gewonnen'

Als je aan Raymond van Barneveld denkt, dan denk je aan de WK-finale van 2007. Op 1 januari versloeg Barney de grootste darter aller tijden in een van de mooiste dartwedstrijden ooit. Zo'n zeventien jaar later blikt de winnaar van toen nog eens terug op die avond.

In de podcast Dartpraat wordt Van Barneveld gevraagd naar de WK-finale die hij met het minste vertrouwen tegemoet ging. “Dat klinkt heel gek, maar dat is die tegen Taylor, die ik won. Als je het hele toernooi een beetje zag: na de eerste ronde tegen Colin Lloyd verloor ik geen set meer, maar hij eigenlijk ook niet. Ik was me toch wel een beetje druk aan het maken dat hij ongeslagen was en zijn tegenstanders in de finale vaak verpulverde."

In het eerste deel van de finale gaf Barney niet thuis. Een doemscenario voltrok zich. "Hij komt op in dat oranje-shirt en loopt weg naar 3-0 in sets. 9-1 in legs zelfs. Ik was niet zo met dat shirt bezig, maar op de een of andere manier was ik ergens door afgeleid en kon ik mezelf niet geconcentreerd krijgen. Hij zat er juist gelijk in. ‘Potverdorie, 3-0’ dacht ik. Ik ging rekening houden, net als iedereen, met 7-0."

'Waar is dat voor nodig?'

Na de 3-0 was er een pauze en vervolgens gebeurde er iets dat de wedstrijd volledig deed kantelen. "Ik stond op het podium en Ed van der Veen (zijn trainer, red.) kwam mij nog even aanmoedigen: ‘kom op Ray, waar we op getraind hebben. Jij bent de beste, kom op!’ Phil staat achter mij, en ik ga niet herhalen wat hij zei, maar dat was niet echt aangenaam."

Vanaf dat moment schiet het vuur bij Van Barneveld in de ogen. "Waar is dat voor nodig?, dacht ik. Hij stond 3-0 voor en ik had maar één leg gewonnen. Toen kwam de ‘Eye of the Tiger’ in mij op en ging ik hem slopen. Als hij niets had gezegd, was hij zo weggelopen naar een winst van 7-0, 7-1 of 7-2 denk ik.”

'Dat zal ik nooit vergeten'

In de eerste ronde van dat WK vloog de Nederlander er al bijna in de eerste ronde uit. Colin Lloyd kreeg matchdarts tegen Van Barneveld, maar deze gingen mis. “Dat is juist het mooie, want niemand denkt daaraan: Lloyd heeft vier of vijf pijlen voor de wedstrijd gehad, maar Taylor niet één."

Met Lloyd kon Van Barneveld het goed vinden. Dat blijkt wel uit een anekdote van de dartlegende. "Dat is zo’n ongelofelijk sympathieke gozer. We trokken vaak samen op. Met de kerst zou ik terug naar huis vliegen, maar die lagen er allemaal uit. Nog voor die wedstrijd zei hij: ‘hier heb je mijn autosleutels. Rij maar naar Nederland en ik hoor het wel’. Toen versloeg ik hem en het eerste wat hij zei was: ‘hier de autosleutels’. Dat brak echt mijn hart. Wat een klasse. Je hebt net een ongelofelijke partij gespeeld, nipt verloren. Als je dan dat kan zeggen op zo'n moment, dan ben je in mijn ogen een hele grote. Dat zal ik nooit vergeten."