Zo ziet de 'feestweek' van PSV er uit richting de kampioenswedstrijd tegen Sparta

Voor PSV moet het zondag allemaal gaan gebeuren: dan is de officiële kampioenswedstrijd tegen Sparta. Ver voor de aftrap om 12.15 uur borrelt en bruist het al in Eindhoven, zeker nu het ook nog vakantie is in de regio. Zo werkt PSV toe naar de ontknoping van het praktisch historische seizoen.

Donderdag werd PSV op bezoek bij Heerenveen al officieus kampioen. Officieel dus nog niet, want Feyenoord kan op doelsaldo nog roet in het eten gooien. Maar na de 8-0 zege in Friesland is het verschil opgelopen tot dertig goals. Met nog drie duels te gaan is het kampioenschap al binnen. Het feestje in Heerenveen en later op de avond in Eindhoven werd dus ook tot diep in de nacht gevierd.

De spelers van PSV kregen na Heerenveen-uit een paar dagen vrij om te genieten van de prestatie. PSV - Sparta in eigen huis op Bevrijdingsdag is een formaliteit. Een punt is daar genoeg om officieel de schaal in handen te krijgen. In de week voorafgaand aan die kampioenswedstrijd traint PSV ook weer eens open.

Open training

Fans zijn op dinsdag 30 april van harte welkom om de kampioensploeg te komen bekijken. Scholen hebben vakantie, dus er worden duizenden fans verwacht op De Herdgang, het trainingscomplex van de club. Op die training zal het vooral 'leuk' zijn. Veel partijtjes en afwerkoefeningen, zodat de fans al kunnen juichen. Daarna is het natuurlijk handtekeningen jagen en foto's scoren.

Jacht op record

Tijdens de andere trainingen deze week gaat trainer Peter Bosz toch nog proberen zijn spelers te motiveren om het onderste uit de kan te halen. Als PSV de laatste drie wedstrijden wint, wordt het namelijk ook qua punten de beste ploeg ooit in de Eredivisie. Bosz en aanvoerder Luuk de Jong zijn volgens het Eindhovens Dagblad al weken bezig met dat record en willen dat graag halen dit seizoen. Het record staat nu nog op naam van Ajax in het seizoen 1971/1972

Nieuwe spelers

Achter de schermen wordt er in het Philips Stadion de komende weken hard gewerkt om de ploeg voor het nieuwe seizoen te vormen. Spelers van de huidige selectie hebben zich natuurlijk in de kijker gespeeld en vooral de namen van Joey Veerman en Johan Bakayoko zingen rond bij tal van clubs in Europa. PSV wil zich in ieder geval versterken met een aanvaller en een verdediger.

Huldiging

Dinsdag is dus de open training, de rest van de trainingen deze week zijn besloten. Vrijdagavond kunnen de PSV-fans nog naar Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie tegen TOP Oss. Daarna gaat de blik van bijna iedereen in Eindhoven op zondag om 12.15 uur. Dan is dus PSV - Sparta en bij minstens een punt is het de rest van de dag feest in de stad. De huldiging laat nog wel even op zich wachten, want die is maandag 6 mei pas.