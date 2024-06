Grote kans op snel faillissement Vitesse: 'Echt, we staan onder immense druk'

Dat Vitesse in financieel zwaar weer zit, is geen groot geheim meer. Maar woensdag werd duidelijk hoe erg het is met de Arnhemse club die op omvallen staat. Algemeen directeur Edwin Reijntjes vreest het ergste en luidt de noodklok: het geld bij Vitesse raakt op.

Volgens Reijntjes is er nog voor anderhalve week geld om salarissen en andere rekeningen te betalen. Dat zei hij woensdag op een persconferentie over de toekomst van Vitesse. Reijntjes praat met de beoogde nieuwe eigenaar over een oplossing, maar sluit niet uit dat er snel een faillissement zou moeten worden aangevraagd.

Dramatische uitspraak licentiecommissie KNVB: Vitesse raakt proflicentie kwijt Vitesse raakt de proflicentie per 9 juli kwijt. Dat heeft de licentiecommissie van de KNVB besloten. De club gaat in beroep tegen de beslissing.

Schulden bij Coley Parry

"We staan nog altijd voor grote problemen", sprak Reijntjes. De club is met Guus Franke in gesprek als beoogde eigenaar. Franke is op de achtergrond bezig om Coley Parry, die de grootste schuldenlast bij Vitesse heeft, tegemoet te komen. "Maar we moeten nog stappen zetten. Het is de vraag of we alles binnen de gestelde termijnen kunnen regelen", aldus Reijntjes, die aangaf dat er achter de schermen hard aan gewerkt wordt.

"We hebben de salarissen voor deze maand nog kunnen betalen. Maar de druk op onze financiën neemt nu wel heel erg toe", ging hij verder. Daarom is een snelle deal met Franke noodzakelijk. "Maar als het geld er niet is, dan wacht uiteindelijk een faillissementsaanvraag. Echt, we staan onder immense druk."

Proflicentie kwijt

Vitesse vecht niet alleen tegen de financiën, ook tegen de klok. De proflicentie van Vitesse werd dinsdag al ingetrokken, woensdag of donderdag gaat de club in beroep. Ze moeten de licentie terug hebben voor 9 augustus, wanneer de Keuken Kampioen Divisie start. Door de financiële problemen en slechte resultaten op het veld degradeerde de club uit Arnhem uit de Eredivisie.