Dramatische uitspraak licentiecommissie KNVB: Vitesse raakt proflicentie kwijt

Vitesse raakt de proflicentie per 9 juli kwijt. Dat heeft de licentiecommissie van de KNVB besloten. De club gaat in beroep tegen de beslissing.

De uitspraak komt niet als een verrassing, want de donkere wolken pakten zich de afgelopen maanden in een rap tempo samen boven Arnhem. Na de beslissing van de licentiecommissie, waren er nog twee opties: in beroep gaan om tijd te kopen of naar de rechter stappen om de licentie terug te krijgen. De club gaat voor dat eerste. De beroepszaak dient waarschijnlijk over twee weken en kan bij een slechte afloop alsnog voor de tweede optie kiezen.

De KNVB meldt in het statement dat het de club eerder uitstel heeft gegeven vanwege de overdracht van de aandelen aan een onafhankelijke stichting, maar dat nog meer uitstel niet kan. Het nieuwe seizoen begint namelijk al begin augustus. De club zou afgelopen week alsnog een deal hebben gesloten met een investeerder, maar volgens de licentiecommissie heeft Vitesse 'beperkte documentatie aangeleverd' en is dat dus onvoldoende.

Reactie Vitesse

Ook bij Vitesse zijn ze niet verbaasd over de uitspraak. Algemeen directeur Edwin Reijntjes laat dat in een statement op de clubwebsite weten: "Het lag in de lijn der verwachting. We hebben niet op tijd de benodigde informatie kunnen leveren. Wij zullen direct beroep aantekenen. Met de ontwikkelingen van de afgelopen dagen gaan we dit proces met vertrouwen tegemoet."

De club verwijst daarmee naar het akkoord tussen zakenman Guus Franke en Coley Parry. Franke wil de club overnemen en moest daarbij een deal sluiten met de Amerikaan, die nog vele miljoenen eist van de club. Dat was een belangrijke voorwaarde voor de licentiecommissie. Die deal is er dus gekomen, maar dat was te laat voor het besluit over de proflicentie.

Miljoenenschuld lijkt fataal te zijn

Vitesse kijkt tegen een miljoenenschuld aan bij Parry. De Amerikaan wilde de Arnhemmers eerder overnemen, maar kreeg geen toestemming van de licentiecommissie. Desondanks had Parry wel al flink geïnvesteerd in de club en dat geld wil hij dus terug. Bijkomend probleem was dat er een hoog rentepercentage was afgedwongen door de Amerikaan. Vitesse is hem dus nog zeker zo'n veertien miljoen euro verschuldigd.

Redder in nood

Franke lijkt de laatste hoop van de club uit Arnhem. De zakenman woont in Zwitserland en sponsort met een van zijn bedrijven ook het Formule 1-team Aston Martin. Hij zou twee weken geleden met Vitesse in contact zijn gekomen via een lid van de busiessclub.

Vitesse was eerder al in gesprek met onder meer de Amerikaanse zakenman Frank McCourt, die ook de eigenaar is van de Franse club Olympique Marseille. De onderhandelingen met de Amerikaan klapten echter vlak voor de deadline om een sluitende begroting bij de KNVB in te dienen.

Nog veel meer problemen

De club mag via Franke dan wel een overeenkomst over de schuld bij Parry hebben bereikt, maar heeft nog altijd een heleboel andere problemen. Zo zijn de problemen met de bankrekening bij de ING nog altijd niet opgelost en heeft de accountant de jaarrekening nog altijd niet ondertekend.

Het is de vraag of de club die problemen snel kan oplossen. Ook voor het beroep is dus niet eindeloos de tijd. Dat is ook logisch aangezien de Keuken Kampioen Divisie alweer snel begint. Vitesse is voorlopig wel opgenomen in het speelschema.