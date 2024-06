John van den Brom gaat gewoon trainen met noodlijdend Vitesse: 'Je moet niet alles geloven wat in de media staat'

Dat Vitesse diep in de problemen zit, mag duidelijk zijn. Het lijkt erop dat de club uit Arnhem de proflicentie kwijt gaat raken en dan moet het in hoger beroep om komend seizoen nog in betaald voetbal actief te zijn. De nieuwe trainer John van den Brom lijkt zich desondanks geen zorgen te maken over het voortbestaan van de club.

Van den Brom was vrijdag als analist te gast bij de NOS voor het duel tussen Polen en Oostenrijk. De trainer heeft tenslotte een verleden als coach in Polen. Van den Brom kon nog net wat tijd vrijmaken om aan te schuiven: "Dit is afleiding voor mij. Je bent heel druk met Vitesse. Volgende week zondag gaan we beginnnen met de eerste training."

'Geloof niet alles'

Bij Vitesse gaan ze er dus vanuit dat de club gewoon aan het nieuwe seizoen kan beginnen, ondanks alle berichten in de media dat de club maandag waarschijnlijk slecht nieuws krijgt van de licentiecommissie KNVB. "Je moet niet alles geloven wat in de media staat", vertelt Van den Brom. "We wachten op maandag en dan kunnen de vervolgstappen worden gemaakt. Feit is dat wij zondag willen beginnen."

De club uit Arnhem was in gesprek met investeerders, maar vlak voor de deadline om een sluitende begroting bij de KNVB aan te leveren, liep dat in de soep. Van den Brom geeft aan dat er nog altijd hoop is voor de club: "Er zijn er nu weer een aantal bijgekomen. Vitesse had zich drukker moeten maken als er niemand zou zijn. Er zijn genoeg partijen."

Uitspraak licentiecommissie

Vitesse weet maandag waar het aan toe is. Dan neemt de licentiecommissie een beslissing over de toekomst van de club. Het lijkt erop dat de club de licentie kwijt gaat raken. Mocht dat het geval zijn dan zal Vitesse in beroep moeten en in die tussentijd alsnog een oplossing moeten vinden om tot een sluitende begroting te komen.