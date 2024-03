Heracles Almelo zegeviert in eigen huis in Overijsselse derby tegen Go Ahead Eagles

Heracles Almelo heeft vrijdag drie hele belangrijke punten gepakt in de strijd om lijfsbehoud in de Eredivisie. De ploeg van trainer Erwin van de Looi won met 2-0 van Go Ahead Eagles en vergroten zo het gat met de degradatieplekken.

Voor beide ploegen was duidelijk wat er op het spel stond. Go Ahead kon een belangrijke driepunter pakken in de strijd om Europees voetbal, Heracles kon het gat met de nummer 16 RKC Waalwijk door een zege vergroten tot vijf punten. De sfeer in het Erve Asito-stadion loog er in ieder geval niet om. Met een vuurwerkshow werden de spelers welkom geheten in Almelo.

Kansenregen

Het duel was eigenlijk erg kort samen te vatten. In zowel de eerste als de tweede helft waren de meeste kansen voor Go Ahead Eagles. De ploeg uit Deventer bleek vrijdag echter niet vlijmscherp, waardoor er geen enkele mogelijkheid tot een goal werd omgezet. Heracles Almelo was een stuk effectiever. De thuisploeg kreeg weinig kansen, maar de mogelijkheden die de aanvallers kregen, gingen er wel direct in.

Man in vorm

Het eerste doelpunt van Heracles kwam op naam van Jizz Hornkamp. De man in vorm schoot de ploeg uit Almelo vlak na rust op voorsprong. Bryan Limbombe deelde uiteindelijk de genadeklap uit met de 2-0. Heracles zet nu de onderste ploegen flink onder druk. Als alle degradatieploegen dit weekend verliezen, slaat Heracles voor even een gat.