Hervatting van MVV - FC Dordrecht duurde negen minuten en dit gebeurde er

MVV - FC Dordrecht werd vrijdagavond gestaakt vanwege een medisch noodgeval van een fan op de tribune in Maastricht en moest maandagmiddag afgemaakt worden. Beide ploegen en de arbitrage kwamen voor negen minuten terug het veld op.

FC Dordrecht leidde met een 3-1 stand, toen de wedstrijd vrijdagavond in de 85ste minuut definitief gestaakt werd. Maandagmiddag om 14:00 uur werden de resterende minuten ingehaald. In totaal was er nog 4,5e minuut officiële speeltijd af te maken en tijdens die hervatting kwam er nog vier minuten blessuretijd bij.

Geen fans, wel live op ESPN

Het restantje werd met dezelfde 22 spelers afgewerkt als ten tijde van de staking. Er werd ook niet meer gewisseld. De ruim negen minuten werden in een leeg stadion afgewerkt, maar wel uitgezonden door ESPN. Het bleef bij 3-1 voor FC Dordrecht, al voorkwam keeper Luca Plogmann in de absolute slotfase nog een doelpunt van MVV door een goede redding. De wedstrijd werd hervat met een scheidsrechtersbal voor MVV, aangezien die ploeg op het moment van staken bezig was een aanval op te zetten.

Wedstrijd gestaakt om 'medisch noodgeval'

Vrijdag werd het duel tot twee keer toe onderbroken. De eerste keer omdat fans van MVV en Dordrecht met elkaar op de vuist probeerden te gaan. Na een korte afkoelperiode besloot scheidsrechter Rob Dieperink weer door te spelen, maar vlak na de eerste onderbreking vloog er weer een bekertje op het veld. Niet uit baldadigheid, maar om aandacht te vragen voor een gewonde toeschouwer. De club sprak van een medische noodsituatie. Op online fora valt te lezen dat die fan daarvoor in de hekken hing om de bezoekende fans uit te dagen.

Na het medisch noodgeval legde de arbiter het spel een minuut of 45 stil. Fans van MVV én de spelers vonden het daarna niet meer gepast om de wedstrijd uit te spelen. Algemeen directeur van MVV, Laura van Leeuwen, reageerde na afloop van de wedstrijd op het voorval door te zeggen dat de hulpdiensten adequaat hadden gehandeld en dat de fan nog leefde. Hoe het inmiddels met hem is, is nog niet bekend. Er is sinds zaterdagochtend geen update meer geweest.

