Olympisch kampioene schaatsen gooit het over heel andere boeg: 'Die maken me heel ongelukkig'

Esmee Visser verraste iedereen met goud op de 5000 meter tijdens de Olympische Winterspelen van 2018 in Pyeongchang, maar daarna kwam de schaatsster er al snel achter dat ze haar hele topsportleven over een andere boeg moest gooien. Ze legt uit waarom dat moest en hoe dat ging.

"Ik had graag gewild dat eat, sleep, train, repeat voor mij zou werken en ik geen drang had iets ernaast te doen. In mijn eerste jaar bij TalentNED dacht ik dat ik na mijn studie mij beter op de topsport zou kunnen focussen en ik vooruitgang zou boeken. Dat bleek niet te werken, ik moest een andere weg kiezen", zegt de 28-jarige schaatsster in gesprek met Schaatsen.nl.

Visser studeerde af op Farmaceutische Wetenschappen, maar vond daar geen werk in. Ze werd uiteindelijk recent aangenomen als Junior Omgevingsmanager & Adviseur Duurzaamheid. Hoewel ze zelf ook niet wist wat dat was, bleek de combinatie van 'echt werk' en schaatsen op topniveau een schot in de roos voor haar.

'Zin om naar kantoor te gaan'

"Aan het eind van de dag heb ik echt het idee dat ik veel gedaan heb", voelt Visser in de weken dat ze twintig uur per week gewerkt heeft. "Ik verveel me niet meer tussen de trainingen door. Bovendien kijk ik er echt naar uit om naar kantoor te gaan." En dat betaalt zich uit op de trainingen."Ik zit lekker in mijn vel, de trainingen gaan lekker en ik krijg weer zelfvertrouwen. Ik heb zin om me ook op het ijs weer te ontwikkelen en mezelf te verrassen."

'Die maken me heel ongelukkig'

Met hernieuwde energie focust Visser zich bij Team FrySk weer op prestaties op het ijs. Maar ze heeft geen zin meer om hoge doelen te stellen in haar sport. "Die prestatiedoelen maken me heel ongelukkig. Het gevoel van falen kan ik mezelf niet meer aandoen. Dat betekent niet dat ik het schaatsen er nu even bij doe en we zien wel. Ik wil veel laten zien en geloof erin dat mijn prestaties verbeteren omdat ik de optimale omgeving voor mezelf gecreëerd heb."

'Ik mocht er niet zijn'

Dat gevoel heeft Visser gemist. Sterker nog, ze was het helemaal kwijt en dacht steeds vaker negatief over zichzelf. "In de periode dat ik niet goed reed, vond ik mezelf niets toevoegen. Ik mocht er niet zijn als ik slecht presteerde. Dat klopte natuurlijk niet, maar zo zag ik het wel."