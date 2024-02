Het ging goed, maar dit móét beter voor PSV in de return tegen Borussia Dortmund

PSV zorgde voor een 'oké' uitgangspositie over drie weken in Dortmund door thuis gelijk te spelen. Er zal het een en ander moeten gebeuren wil PSV winnen in Duitsland, ook al was het dinsdagavond de betere ploeg. Lees hier wat PSV vooral moet blijven doen en wat anders moet in de return.

Om te beginnen verraste PSV met het opstellen van Jerdy Schouten in de verdediging, dat ging ten koste van André Ramalho. Op het middenveld werd er daardoor gespeeld met Joey Veerman, Ismael Saibari en daarvoor Malik Tillman. Op het eerste oog een zeer aanvallend middenveld, met veel risico's. Niets leek minder waar, Saibari was iets verdedigender ingesteld dan de andere twee en deed dat perfect. Het loopvermogen van de Marrokaan zorgde ervoor dat hij soms ook ineens voor de goal te vinden was.

PSV vergeet zichzelf te belonen in de Champions League, maar leeft nog tegen Dortmund na duikelpartij PSV is in eigen huis blijven steken op een 1-1-gelijkspel tegen Dortmund in de achtste finale Champions League. De thuisploeg kreeg legio kansen, maar was slordig in de afronding. Donyell Malen schoot Dortmund op voorsprong, maar een benutte penalty van Luuk de Jong bracht de Eindhovenaren op gelijke hoogte. Over drie weken is de return in Dortmund.

Jerdy Schouten

De grootste tactische meesterzet van Bosz was de positie van Schouten centraal achterin. De Nederlander staat normaal op het middenveld en heeft alleen bij blessures achterin gespeeld. Ditmaal was het een tactische keuze en het werd al gauw duidelijk waarom. Bosz wilde aanvallen en de bal snel voorin krijgen. Via verdedigers Ramalho en Olivier Boscagli is die opdracht een stuk moeilijker te realiseren dan met Schouten. Meermaals vond hij de directe lijn naar Luuk de Jong, waardoor het hele middenveld van PSV overgeslagen kon worden.

Doordat het middenveld overgeslagen kon worden, kwam de bal sneller voorin terecht. Maar het middenveld kon ook sneller en hoger aansluiten. Meermaals schoof Schouten door tot net over de middellijn, speelde De Jong in, die legde de bal op de rand van de zestien en zo konden Tillman of Veerman het doel onder vuur nemen. Alles dankzij de sterke passing en durf van Schouten.

Jerdy Schouten in actie namens PSV tegen Borussia Dortmund ©AP Jerdy Schouten in actie namens PSV tegen Borussia Dortmund

Flankenspel

Waar het echt beter zal moeten is op de flanken. Normaal komen daar de meeste kansen vandaan, dinsdagavond moest dat uit het midden komen. Hirving Lozano en Johan Bakayoko waren behoorlijk ondermaats. Acties mislukten, voorzetten kwamen er bijna niet en ook hun afronding was matig. Als zij al in een positie kwamen om te schieten, waren het vaak zachte rolletjes in de handen van Meyer. Zonde, want er was wel degelijk ruimte op de flanken. Zeker bij Bakayoko, omdat Ian Maatsen bij Dortmund zijn positie als linksback regelmatig verliet om de aanval te versterken.

Omschakeling

Waar PSV nog meer voor moet waken is de omschakeling van Dortmund. De Eindhovenaren laten met deze aanvallende opstelling behoorlijk veel ruimte liggen achter de verdediging. Zowel Schouten als Sergiño Dest gingen graag vooruit en dat zorgde ervoor dat de achterhoede, met alleen Boscagli en Teze over, behoorlijk risico liep. Op momenten dat PSV de bal verloor, zoals bij de goal van Malen, is de bal snel bij de voorhoede van BVB en staat niet altijd de organisatie van PSV goed.

Donyell Malen scoort namens Dortmund tegen PSV Donyell Malen heeft zijn oude ploeg pijn gedaan in de Champions League. De Nederlander zette Borussia Dortmund op voorsprong tegen PSV in Eindhoven. Het doelpunt zie je hierboven.

PSV heeft vertrouwen kunnen putten uit de afgelopen wedstrijd en zal in Dortmund wederom moeten aanvallen, dat lijkt toch de beste manier om de Duitsers te bestrijden. Door snel de aanval te vinden, sneed PSV door de linies van Dortmund heen. Dat is iets dat in Duitsland ook moet gebeuren, want de Borussen wachten op een vertraging van het tempo zodat ze ineens intensief druk kunnen zetten. Hoog tempo tegen hoog tempo is wat er nodig is in de return in de Champions League.