Hilariteit in de perskamer: Ajax-coach drijft tolk in het nauw, maar die reageert met een 'Van Gaaltje'

Op het veld kon Ajax Vrouwen in de Champions League weinig potten breken tegen Chelsea. Coach Suzanne Bakker zag vanaf de kant hoe haar ploeg maar weinig gevaar kon stichten tegen de Engelse koploper en met 3-0 verloor. Na afloop wist ze het de tolk wel erg lastig te maken, maar die wist daar goed mee om te gaan.

De uitgangspositie van Ajax Vrouwen in de kwartfinale van de Champions League is na het duel in Amsterdam erg slecht. Zonder aanvoerster Sherida Spitse ging de ploeg van Bakker kansloos ten onder. Desondanks wilde de Ajax-coach na afloop aangeven dat er weleens gekkere dingen zijn gebeurd, maar daarbij dreef ze de tolk wel in het nauw.

Die tolk was aanwezig om ook de Engelse pers bij te praten. Bakker gaf aan dat ze toch nog ergens hoopt op een stunt volgende week en deed dat met een typische uitdrukking: "Zoals we in Nederland zeggen: de bal is rond." Oftewel, alles is nog mogelijk, maar hoe vertaal je die uitspraak naar het Engels? De tolk bleef ijskoud en zei: "As we say in Holland: the ball is round."

Van Gaal

De kans is groot dat de tolk goed heeft geluisterd naar Louis van Gaal, want die was er in zijn tijd bij Manchester United niet vies van om Nederlandse uitspraken letterlijk naar het Engels te vertalen. Het hoogtepunt was natuurlijk zijn befaamde quote 'that's another cook', oftewel dat is andere koek. Dat was niet zijn enige bijzondere uitspraak: