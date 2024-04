Ian Maatsen schopt het tot het Team of the Week van de Champions League

Ian Maatsen is nog maar eens beloond voor zijn goede optreden in de kwartfinale van de Champions League. De linksback van Borussia Dortmund is opgenomen in het Team of the Week.

Maatsen was namens Borussia Dortmund trefzeker in de kwartfinale tegen Atlético Madrid. In Duitsland werd het 4-2, nadat Atléti de heenwedstrijd met 2-1 had gewonnen. Mede dankzij de goal van Maatsen bekert Borussia dus door in de Champions League. In de halve finale neemt de club het op tegen Paris Saint-Germain; de twee clubs zaten ook samen in de groepsfase.

De 22-jarige Maatsen werd bejubeld na zijn optreden in Duitsland, nadat hij juist als schlemiel werd aangewezen in de uitwedstrijd in Madrid. Toen ging de Nederlander in de fout en veroorzaakte hij een tegendoelpunt.

Sranantongo met Thierry Henry

Maatsen verscheen na zijn optreden ook bij CBS Sports, waar Thierry Henry in het Surinaams tegen hem begon te praten: fawaka mimang?

Plekje in Oranje op het EK?

Maatsen wordt steeds vaker in verband gebracht met het Nederlands elftal. Hij zat al een keer bij de selectie, maar maakte zijn debuut nog niet. Door de blessure van Quilindschy Hartman én zijn goede prestaties in de Champions League, is de kans een stuk groter geworden dat Maatsen straks zijn opwachting mag maken bij Oranje. Zijn enige concurrenten zijn Daley Blind en Nathan Aké, die allebei ook nog als centrale verdediger uit de voeten kunnen.

