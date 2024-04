'Jongensdroom is uitgekomen' voor Ian Maatsen die scoorde in de Champions League

Borussia Dortmund is na de overwinning op Atlético Madrid door naar de halve finales van de Champions League. De Nederlandse Ian Maatsen speelde een belangrijke rol in de wedstrijd. Hij scoorde zijn eerste doelpunt in het toernooi.

"Een jongensdroom is uitgekomen. Mijn eerste doelpunt in de Champions League én in het eigen stadion. En dan ook nog doorgaan naar de halve finales. Ik ben heel dankbaar", vertelde Maatsen na afloop van de 4-2 overwinning op Atlético.

De 22-jarige Nederlander scoorde de 2-0 voor Dortmund, dat na de 2-1 nederlaag in Madrid doelpunten nodig had.

Maatsen genoot van de sfeer in het Signal Iduna Park. "Dat geeft een enorme boost", aldus de verdediger. "Je voelde de energie in het stadion. Ook na twee tegengoals bleven we erin geloven. Hier mogen we van genieten en blij mee zijn."

Borussia Dortmund ontsnapt aan drama na weergaloze strijd in Champions League Atlético Madrid stond jarenlang te boek als dé club die je op een missie kon sturen om de boel dicht te houden. Maar dinsdag was trainer Diego Simeone zijn magie kwijt. Borussia Dortmund danste namelijk door de Madrileense verdediging heen. Het werd liefst 4-2. De Duitsers staan daardoor in de halve finale van de Champions League.

De Nederlander is ook blij met het vertrouwen dat hij krijgt bij zijn club. Hij had nog wat recht te zetten na de heenwedstrijd in Spanje. Toen ging de linksback in de fout bij de 1-0 van Atlético Madrid. Dinsdagavond maakte hij zijn fout meer dan goed.

"Ik ben heel dankbaar dat ik op dit podium mag spelen. Ik ben in mezelf blijven geloven en kwam naar Dortmund om op het hoogste niveau te kunnen spelen. Ik denk dat ik vandaag een goede prestatie heb neergezet."