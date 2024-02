Ibrahim Afellay bikkelhard over Ajax: 'Het is gewoon een simpele middenmotor'

Ajax verloor zondag vrij kansloos in Alkmaar met 2-0 van AZ. De Amsterdammers begonnen de wedstrijd met vijf verdedigers, maar alsnog leek het gatenkaas. Aan tafel bij Studio Voetbal waren ze duidelijk niet te spreken over het niveau van Ajax.

Net voor het einde van de eerste helft werd er wat geschoven achterin bij Ajax. Anton Gaaei werd opnieuw vroegtijdig naar de kant gehaald en dat beviel Ibrahim Afellay niet. "Ik vind het makkelijk om deze jongen eruit te halen", aldus de oud-international, die vond dat ook Josip Sutalo eraf kon worden gehaald. "Wacht dan tenminste tot de rust. Maar Sutalo mag wel negentig minuten blijven staan en die ging ook niet vrijuit bij de goals. En dat is toch een van je grootste aankopen."

"Maar we moeten gewoon stoppen met Ajax beoordelen zoals Ajax was. Ajax is gewoon een simpele middenmotor", ging Afellay verder. "Dat niveau is het. Ik kan er niks anders van maken."

Van der Vaart schaamt zich voor Ajax

Ook ras-Ajacied Rafael van der Vaart zat aan tafel. Hij begreep weinig van de tactische omzetting van Ajax. "Ik snap helemaal nooit iets van dichttimmeren, maar Van ’t Schip heeft het probleem dat hij geen goede spelers heeft. Dan ga je op zoek en kom je uit bij dit soort voetbal", concludeerde Van der Vaart.

Van der Vaart zat donderdag ook voor de buis toen Ajax met mazzel doorging in de Conference League. "Je kan zeggen: we zijn door, fantastisch. Maar ik schaamde mij een beetje. Echt voor het eerst. Ik meen het serieus, ik vond het echt schokkend."