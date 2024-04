Wild-west-taferelen bij Ajax: 'De chaos is groter dan ooit'

'De chaos is groter dan ooit', dat schrijft voetbaljournalist Valentijn Driessen. Hij heeft het vooral over de bestuurlijke chaos die weer een extra duw kreeg door de hernieuwde aanstelling van de eerder geschorste Alex Kroes.

Kroes begon op 15 maart officieel aan zijn baan als algemeen directeur bij Ajax, om twee weken later alweer geschorst te worden vanwege 'handelen met voorkennis' vanwege zijn aankoop van aandelen in zijn nieuwe werkgever. Eind april keerde Kroes terug, dit keer als technisch directeur. Maar dat is allemaal gebeurd onder druk in de achterkamertjes van Ajax, schrijft Driessen in zijn column in de Telegraaf.

'Zoveel druk'

'Aandeelhouders leggen via het circuit van achterkamertjes één op één zoveel druk op commissarissen dat beslissingen over het vertrek van diezelfde commissarissen of het ontslag van directeuren wordt afgedwongen of zelfs geforceerd.' Driessen noemt daarbij tal van voorbeelden van mensen die het afgelopen jaar hun biezen hebben moeten pakken. Onder anderen Annette Mosman, Georgette Schlick en Pier Eringa.

'Michael van Praag is koning pluche'

Dat ook nu Kroes weer onder druk van de aandeelhouders toch aan een functie binnen Ajax kon beginnen, leidt in Amsterdam volgens Driessen tot 'wild-west-taferelen'. Michael van Praag krijgt van Driessen de Kop van Jut toegespeeld. 'De ultieme overlever, koning pluche, is zonder twijfel Michael van Praag, de voorzitter van de nog maar driekoppige rvc. Hij werd te hulp geroepen om in het najaar van 2023 rust in de tent te brengen, maar de chaos is groter dan ooit. Mede door hem veroorzaakt, maar zelf ziet hij dat anders want hij is slechts de boodschapper van het nieuws.'

'Van Praag koopt tijd'

Van Praag werd aangesteld bij Ajax om 'snel' en nieuwe raad van commissarissen samen te stellen en daarna weer te vertrekken. Inmiddels is hij aangesteld voor drie jaar en zei hij doodleuk dat het nog wel eens drie jaar kan duren voor hij alles op de rit heeft. Door het vertrek van Kroes helpt Van Praag nu ook in een halve directierol. 'Wie er vervolgens zo’n chaos van maakt als Van Praag koopt tijd om op het pluche te blijven zitten.'