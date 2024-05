Amy Pieters naar de rechter om contract bij SD Worx na hersenletsel door val

Amy Pieters is naar de rechter gestapt vanwege haar contract met SD Worx. De renster wil dat haar ploeg erkent dat ze een dienstverband voor onbepaalde tijd overeengekomen zijn. Door een harde val met hersenletsel tot gevolg kan Pieters nooit meer actief zijn als professioneel wielrenster.

De 32-jarige renster kwam eind 2021 in de buurt van het Spaanse Calpe hard ten val tijdens een trainingsstage met de nationale ploeg van de Nederlandse bond. Pieters liep hierbij ernstig hersenletsle op. Ze functioneert beperkt en zal nooit meer op professioneel niveau kunnen wielrennen.

De meervoudig wereldkampioen in het baanwielrennen en Europees kampioen op de weg heeft op dit moment geen inkomen meer. Haar dienstverband met SD Worx is per 1 januari 2023 beëindigd. Pieters is het daar niet mee eens en stapte daarom naar de rechter, meldt De Telegraaf.

Via een procedure wil zij laten bevestigen dat haar overeenkomst met SD Worx geldt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Pieters stond sinds 2017 onder contract bij de ploeg die tot en met 2020 Boels Dolmans Cycling heette.

Tussenvonnis

Volgens SD Worx hoort deze zaak niet bij de Nederlandse rechter thuis, maar bij de arbitragecommisie van de internationale wielrenbond UCI. Zo blijkt uit een tussenvonnis in de zaak tussen Pieters en de wielerploeg. De rechtbank in Maastricht was het daar niet mee eens en vond dat naar 'maatstaven van redelijkheid en billikheid' de zaak gewoon Nederland moet worden afgerond. In dat oordeel nam de rechtbank de extra bijkomende kosten, de persoonlijke omstandigheden en praktische bezwaren mee.

Dienstverband voor onbepaalde tijd

Nick Poggenklaas, raadsman van Pieters, bevestigt dat het doel is om van de rechter te horendat zijn cliënt een dienstverband voor onbepaalde tijd heeft bij SD Worx en dat de ploeg het achterstallige loon betaalt. Het is echter niet duidelijk hoe lang een dienstverband voor onbepaalde tijd duurt bij een profwielrenner, aangezien deze nooit tot hun 67ste in de koers kunnen blijven.

Volgens Poggenklaas is dat niet relevant. In de wet staat daar niets specifiek over gemeld. "Ik snap dat dat schuurt, maar dat is nou eenmaal zoals het in de wet is geregeld. Na drie opeenvolgende contracten volgt een contract voor onbepaalde tijd. Alleen voor het betaalde voetbal is een uitzondering gemaakt in de wet. In feite is dit niet een andere kwestie dan de vraag of bezorgers van Deliveroo wel of niet in vaste dienst zijn."

Het is nog niet bekend wanneer de zaak tussen Pieters en SD Worx verder wordt behandeld.