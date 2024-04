Europa League | Jeremie Frimpong redt status Bayer Leverkusen, Roma schakelt Milan uit

De vier halvefinalisten van de Europa League zijn bekend. Bayer Leverkusen, AS Roma, Olympique Marseille en Atalanta Bergamo maken zich op voor de halve eindstrijdt. Atalanta won over twee wedstrijden van Liverpool.

Liverpool moest tegen Atalanta een 3-0 achterstand goedmaken. Verder dan een 1-0 kwam de ploeg van Jurgen Klopp niet. Alleen Mohamed Salah wist het doel te treffen, via een penalty in de openingsfase. Bij Atalanta stonden Marten de Roon en Teun Koopmeiners in de basis, Virgil van Dijk verdedigde de Nederlandse eer van Liverpool.

Bayer Leverkusen leek lang op de eerste nederlaag in alle competities af te stevenen, maar de Nederlander Jeremie Frimpong redde in de 89e minuut een punt tegen West Ham United. De teller staat nu op 44 ongeslagen wedstrijden op rij.

AC Milan kwam met 2-0 achter tegen AS Roma, nadat de thuiswedstrijd ook al met 1-0 verloren ging. Na een rode kaart voor Roma mocht Milan toch weer dromen, maar verder dan 2-1 kwam de ploeg van Tijani Reijnders niet. Overigens kwam de Nederlandse middenvelder enkel als invaller in actie. Hij kwam na de thee in het veld voor Davide Calabria.

Faris Moumbagna zorgde in de 79e minuut voor de 1-0, waardoor Marseille tóch nog een verlenging afdwong. Benfica had in eigen huis nog met 2-1 gewonnen. Na penalty's maakten de Fransen het af. Dat betekent dat het Europese avontuur van Orkun Kökçü, David Neres en Fredrik Aursnes erop zit.