Iraanse keeper krijgt schorsing voor omhelzen vrouwelijke fan zonder hoofddoek

Een heel opmerkelijk incident in de Iraanse competitie. Doelman Hossein Hosseini van de topclub Esteghlal is voor een wedstrijd geschorst voor het omhelzen van een vrouwelijke fan. De supporter rende het veld op na de wedstrijd en terwijl de beveiliging achter haar aan zat, gaf Hosseini haar een korte knuffel. Daar waren ze in Iran niet van gediend.

De vrouw werd niet alleen achterna gezeten doordat ze het veld oprende, maar ook omdat ze geen hoofddoek droeg. Hosseini zag het gebeuren, gebaarde de beveliging dat ze weg moesten gaan en gaf haar kort een knuffel. Dat zorgde helemaal voor problemen, want nu kreeg de doelman zelf de beveiligers achter zich aan. Het publiek was het daar niet mee eens, maar ondanks de protesten werd Hosseini, die elf interlands voor Iran speelde, afgevoerd.

De Iraanse bond liet het er niet bij zitten en legde Hosseini vanwege 'onprofessioneel gedrag' een schorsing op voor de volgende wedstrijd. Ook kreeg de doelman van Esteghlal een boete van ongeveer 4.400 euro. Hosseini zou verklaard hebben de boete in het belang van de vrouw te betalen. Dat schijnt kwaad bloed te hebben gezet bij de autoriteiten en het persbureau van de Iraanse overheid heeft laten weten dat hij nog een extra straf kan krijgen voor die opmerking.



🇮🇷 | ¡INSÓLITO! El portero iraní Hossein Hosseini fue suspendido por la Federación de Fútbol de su país, después de que le diera un abrazo a una mujer en un partido de liga: también deberá pagar una multa equivalente a 4.700 dólares.



Strenge regels

Vrouwen moeten in Iran sinds 1979 een hoofddoek dragen en er is een speciale zedenpolitie die daar op moet letten. In het najaar van 2022 werd een vrouw dusdanig toegetakeld voor het niet dragen van de hoofddoek dat ze uiteindelijk overleed. Het zorgde wekenlang voor protesten in het land en tijdens het WK protesteerden de spelers van het nationale elftal tegen het regime door niet mee te zingen met het volkslied. Hosseini keepte zelf twee duels op het WK.

Cristiano Ronaldo

Een aantal maanden geleden ging het gerucht dat Cristiano Ronaldo mogelijk zweepslagen zou krijgen voor een omhelzing van een vrouw. De Portugees speelde met zijn Saoedische club Al-Nassr in Iran en ontmoette toen een kunstenares, die voor 85 procent verlamd is en voor hem een schilderij had gemaakt.

Ronaldo omhelsde haar en Iraanse media meldden toen dat de stervoetballer daar een risico mee nam aangezien dat kan worden gezien als overspel en dat is strafbaar. De Iraanse ambassade in Madrid ontkende later dat Ronaldo veroordeeld zou worden.