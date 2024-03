Peter Bosz gaat in op 'hele gekke' tijd bij Borussia Dortmund: 'Ging helaas heel snel'

Peter Bosz treft woensdag met PSV Borussia Dortmund in de return van de achtste finale van de Champions League. De trainer stond ook voor de groep bij de Duitse topclub, maar dat avontuur kwam al snel tot een einde. Desondanks zint hij niet op wraak.

In aanloop naar de belangrijke return, in Eindhoven werd het 1-1, zocht het Duitse Kicker Bosz op. Met het sportmagazine praat de trainer bij over zijn tijd bij Dortmund en vervolgens bij Bayer Leverkusen.

"Heel gek", vertelt Bosz over zijn tijd bij Dortmund. Daar stond hij iets meer dan een halfjaar aan het roer. "We begonnen heel goed en wonnen bijna alles. We hadden 5 punten voorsprong op Bayern München, waar Carlo Ancelotti zelfs werd ontslagen. Op een gegeven moment lukte het ons niet meer om een wedstrijd te winnen. Toen ging het helaas heel snel. Het is jammer, want ik ben er nog steeds van overtuigd dat we daar iets moois hadden kunnen bereiken als ik meer tijd had gekregen."

Ook in Leverkusen werd Bosz ontslagen, maar dat was wel pas na een periode van iets meer dan twee jaar. Dit ontslag ging de huidige trainer van PSV niet in de koude kleren zitten. "Een geweldige tijd. Het was een veel grotere teleurstelling dat ik daar werd ontslagen dan in Dortmund. Want ik dacht dat we echt iets aan het opbouwen waren.”

Topseizoen

PSV is dit aan een geweldig seizoen bezig onder de leiding van Bosz. In de Champions League ging het door naar de knock-outfase waar Dortmund nu wacht voor een plek in de kwartfinale. In de Eredivisie zijn de cijfers van de Eindhovenaren enorm indrukwekkend. Ze staan ongeslagen aan kop en kunnen zelfs nog het puntenrecord verbreken.