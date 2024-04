Joey Veerman viert eerste kampioenschap alvast: 'Bewezen dat we beste ploeg van Nederland zijn'

Joey Veerman was een tevreden mens toen hij na afloop de pers te woord stond. Hij scoorde de 100e Eredivisietreffer van PSV dit seizoen, de grootste uitzege van de Eindhovenaren in de Nederlandse competitie werd geboekt en PSV werd officieus kampioen. Genoeg reden voor een feestje, toch?

"Ik hou niet zo van een feestje", knipoogde de middenvelder van PSV tegen ESPN, voordat hij zijn lach niet meer kon inhouden. Vervolgens stapte Veerman als blij man de perskamer in en had de lolbroek aan op de persconferentie. "Vond je ons niet zo goed dan?", vroeg hij toen er aan werd gegeven dat het allemaal wel erg makkelijk ging. Het gaf aan hoe de sfeer is bij PSV, dat al een groot feest met het publiek vierde na de 0-8-overwinning op sc Heerenveen. Officieus kampioen, dat is wat PSV momenteel is, na wat Veerman de beste wedstrijd van het seizoen noemde.

"In de bus terug zien we wel wat daar gebeurt", zegt Veerman knikkend richting het scherm waar de wedstrijd van Feyenoord te zien is. "Eigenlijk maakt het geen zak uit, het is leuk als we vandaag kampioen worden en anders worden we volgende week kampioen", zei hij. Deze wedstrijd vond hij in ieder geval magisch, net als het feestje erna. "Het kwam wel samen bij het vieren, het kampioenschap en de geweldige wedstrijd. Je weet dat het heel dichtbij komt dus dat vier je met iedereen samen."

Applaus

De middenvelder maakte de 0-5 tegen zijn oude club en besloot niet te juichen. Daarvoor kreeg hij applaus van het Friese publiek. PSV kreeg in de rust zelfs applaus van trainer Peter Bosz, zo liet hij weten. "Hij zei dat hij nog nooit zo’n goede wedstrijd heeft gezien. Dat is wel héél positief hoor." Toch was Veerman het wel met zijn trainer eens. "Vandaag hebben we echt weer bewezen dat we de beste ploeg van Nederland zijn."