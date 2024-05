LIVE | Feyenoord tegen PEC Zwolle: Rotterdammers op 2-0 voorsprong bij rust

Feyenoord en PEC Zwolle spelen zondagavond de voorlaatste wedstrijd van speelronde 32 in de Eredivisie. Feyenoord weet dat het geen kampioen meer kan worden en zelfs al zeker is van plek twee. PEC Zwolle weet dat het nog een jaar in de Eredivisie blijft. Het staat 1-0.

Ayase Ueda, die de voorkeur kreeg boven Santiago Gimenez in de basisopstelling, maakte het openingsdoelpunt. Paixão verlengde een voorzet die bij Japanner terecht komt. De 2-0 werd binnengetikt door Luka Ivanusec. Hij raakte het afstandschot van Quinten Timber, waardoor het doelpunt op zijn naam komt.

🇯🇵 Ayase Ueda staat geen buitenspel en schiet Feyenoord op voorsprong! #feypec — ESPN NL (@ESPNnl) May 5, 2024

Moeizame beginfase

Feyenoord was al snel dicht bij een doelpunt uit een corner in de derde minuut. Maar PEC-keeper Jasper Schendelaar kon de kopbal van David Hancko nog net van de doellijn afhouden. In de rest van het eerste halfuur werden er door beide ploegen nauwelijks kansen gecreëerd.

Gimenez gepasseerd

Feyenoord speelt dus nergens meer voor, maar wil voor eigen publiek natuurlijk het seizoen wel met een lekker gevoel afsluiten. Daarom ziet trainer Arne Slot, die volgend jaar waarschijnlijk trainer van Liverpool is, weinig redenen om met een b-elftal tegen PEC Zwolle te spelen. Ueda mag het wel weer laten zien vanaf de aftrap. Dat gaat ten koste van Gimenez.

Gimenez viel uit in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Slot heeft besloten hem nog extra rust te geven, zegt hij voorafgaand aan de wedstrijd tegen PEC. "Daarna heeft hij maar twee, drie dagen kunnen trainen. Dat vonden we te weinig om hem vanaf de start te laten spelen. Daarom blijft Ueda staan."

Opstelling Feyenoord tegen PEC Zwolle

Opstelling Feyenoord: Bijlow, Geertruida, Beelen, Trauner, Hancko; Zerrouki, Timber, Stengs; Paixao, Ueda en Ivanusec.

Opstelling PEC Zwolle tegen Feyenoord

Bij PEC Zwolle zijn Thomas Lam en Younes Namli geschorst. Zij worden vervangen in de basisopstelling door Damian van der Haar en Eliano Reijnders.



Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar, Van der Haar, MacNulty, Kersten, Van Polen; Krastev, El Azzouzi, Reijnders, Velanas, Van der Water; Thy.