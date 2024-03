Jong Oranje met vier debutanten ten onder in oefenduel met Jong Noorwegen: Mannsverk in de fout bij treffer Oranje

Jong Oranje heeft de oefeninterland tegen Jong Noorwegen met 2-1 verloren. In Nijmegen liet Michael Reiziger behoorlijk spelers debuteren, en liet bekende namen op de bank beginnen. Noorwegen kwam al na één minuut op voorsprong, waarna Oranje zich herpakte. De tegentreffer in de tweede helft kwamen zij niet meer te boven.

Michael Reiziger gebruikte deze oefeninterland tegen Jong Noorwegen om het nodige te experimenteren in de selectie van Jong Oranje. Hij begon namelijk met vier basisdebutanten en liet de grote namen op de bank zitten. Max Bruns, Wouter Goes, Julian Baas en Dani van den Heuvel debuteerden voor Oranje in Nijmegen.

Het debuut voor Van den Heuvel begon niet lekker. De doelman van Leeds United mocht namelijk na één minuut de bal alweer uit zijn netje vissen. De linkerkant van Oranje lag veel te ver open en daar kwam dan ook een voorzet vandaan. Die werd strak ingesneden, Seedy Jatta schoot de bal vrij acrobatisch binnen bij de tweede paal. Jong Oranje stond al vroeg op achterstand en was erg slordig, er werden veel ballen onnodig in de voeten van de Noren gespeeld.

Drukke bedoening langs de lijn

Michael Reiziger was druk langs de lijn, hij was veel aan het wijzen en was meermaals goed te horen op de tribune. Hij coachte de debutanten veel en zette de organisatie neer. Na tien minuten leek er wat controle te komen van Nederlandse kant en kwam er een eerste poging op goal van Myron van Bryenrode, maar hij schoot naast.

Gelijkmaker

In de twintigste minuut was het wel raak, via Ruben van Bommel. De aanvoerder van Noorwegen, Ajacied Sivert Mannsverk, beging een enorme fout waar Van Bommel van profiteerde. Hij werd ingespeeld door de centrale verdediger en wilde terugkaatsen op de andere centrale. Dat had de aanvaller van AZ allang gezien en ging in de baan van de pass staan, kreeg de bal en schoof de bal simpel in het doel. 1-1.

Wissels

In de tweede helft kwamen er wat wissels aan de kant van Oranje. Ian Maatsen kwam er op het middenveld in voor Taylor. Een oude positie die hij in de jeugdelftallen soms bekleedde, maar al even niet meer gespeeld heeft. Hij zag hoe Nederland weer een tegengoal te verwerken kreeg. Wederom kon er simpel gecombineerd worden op de linkerkant van het veld. Invaller Andresa Schjelderup maakte er 1-2 van voor Noorwegen. Hij kon simpel combineren met teamgenoot Isak Hansen-Aaroen waarna hij de bal in de hoek schoot.

Reiziger bracht daarna nog meer ervaren krachten, vrijwel iedereen maakte minuten voor Oranje, maar zij konden ook het verschil niet maken. Het was een wedstrijd met weinig kansen, maar Oranje had in de eerste helft de kansen die ze hadden wel mogen afmaken. Werk aan de winkel voor het team van Reiziger, dat hier lering uit kan trekken voor het duel in en tegen Moldavië. Dan gaat het wel ergens om: kwalificatie voor het EK.