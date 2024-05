'Kamelen rennen niet meer naar Beieren': reputatie Bayern München in puin na derde blauwtje in zoektocht naar trainer

Bayern München maakte eerder dit seizoen al bekend dat het afscheid gaat nemen van trainer Thomas Tüchel. De club zal hebben verwacht dat er genoeg coaches aan de slag willen gaan in Beieren, maar niets lijkt minder waar. Ralf Rangnick, bondscoach van Oostenrijk, werd namelijk de derde kandidaat die een aanbieding van Bayern afwees. De reputatie van de club heeft dan ook een flinke knauw gekregen.

Bayern hoopte eerder al Xabi Alonso na zijn ongekende successen bij Bayer Leverkusen naar München te halen, maar de Spanjaard koos ervoor zijn club trouw te blijven. De club klopte ook bij Julian Nagelsmann aan om terug te keren bij Der Rekordmeister, maar hij liet zich niet verleiden en tekende bij als bondscoach van Duitsland. Met Rangnick leek Bayern eindelijk iemand te hebben gevonden, die wel naar de club wilde komen.

Niets was echter minder waar, want de Oostenrijkse bondscoach besloot om ook na het EK aan te blijven. Rangnick, die komende zomer in de groepsfase Nederland treft, legde die keuze op de site van de bond uit: "Ik geniet enorm van deze baan en ben vastbesloten om het succes voort te zetten." Hij had ook nog een boodschap voor de club die hem binnen wilde halen: "Ik wil benadrukken dat dit geen afwijzing van FC Bayern is."

'Kamelen rennen niet naar Beieren'

In Zuid-Duitsland wordt dat echter wel zo gezien. BILD schrijft dat Rangnick woensdag de directie van Bayern op de hoogte heeft gesteld. Dat terwijl een deal eerder deze week nog in kannen en kruiken leek. De coach vond de stap van Oostenrijk naar Bayern echter een te grote verandering. Ook zou het moeilijk zijn om coach te zijn op het EK en zich ondertussen bezig te houden met de selectie van volgend seizoen.

Voor Bayern is het wennen dat het nu al door drie coaches is afgewezen, maar ergens is het ook symbolisch nadat het voor het eerst in twaalf jaar geen kampioen van Duitsland gaat worden. BILD vat het gevat samen: 'Beieren is niet langer de stem in de woestijn waar alle kamelen naartoe rennen'