Kenneth Taylor kijkt na wedstrijd meteen op zijn telefoon: 'Jade Anna had geappt'

Kenneth Taylor keek na afloop van de wedstrijd tegen FC Volendam meteen op zijn telefoon. En dat was niet alleen om de uitslag van FC Utrecht tegen Vitesse te checken.

Ajax strijdt nog met FC Utrecht om de vijfde plek in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen zondag met 1-4 van FC Volendam. De drie punten konden ze goed gebruiken want ook Utrecht, dat op plek zes staat met drie punten verschil, won zondagmiddag. Op de persconferentie werd Taylor daarom gevraagd of hij na afloop van de wedstrijd meteen zijn telefoon pakte om de uitslag van Utrecht - Vitesse te bekijken.

Dat deed hij, maar dat was niet alleen om te zien wat Utrecht gedaan had. "Ik kijk eigenlijk alle uitslagen wel terug." Ook zet hij notificaties aan voor wedstrijden die hij wil volgen. Royal Antwerp bijvoorbeeld, voor Owen Wijndal. "Die heb ik dan aanstaan, die speelde om half twee tegen Brugge."

Jade Anna van Vliet

Ook gekeken of je vriendin had geappt? Is de vervolgvraag. "Ja die had ook geappt, toevallig", antwoordde Taylor lachend.

De 21-jarige middenvelder heeft sinds eind 2023 een relatie met de twee jaar jongere influencer Jade Anna van Vliet. Zij werd bekend met het maken van YouTube-video's. Dat deed ze ook samen met haar ex-vriend, YouTuber Gio Latooy.

Puppy

De twee adopteerden onlangs een puppy, wat leidde tot veel kritiek op sociale media. De volgers van Van Vliet vonden dat beiden door hun drukke carrière niet genoeg tijd zouden hebben om goed voor het hondje te zorgen.