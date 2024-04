KKD | FC Emmen blijft in race voor play-offs, ADO wint van Jong Utrecht

FC Emmen heeft in eigen huis gewonnen van Helmond Sport met 3-0. Daardoor blijven de Emmenaren in de race voor de play-offs. Ook ADO pakte drie punten: er werd met 2-0 gewonnen bij Jong Utrecht.

FC Emmen - Helmond Sport

Om zicht te blijven houden op de play-offs om promotie naar de Eredivisie, moest Emmen in eigen huis afrekenen met Helmond Sport in een echt zespuntenduel. Voor de wedstrijd hadden de Drenten maar 1 puntje meer dan de tegenstander. Daarom was het voor Emmen fijn het al in de 10e minuut een penalty kreeg, die werd benut door Piotr Parzyszek.

Daarna duurde het lang voordat Emmen de score vergrootte, ook omdat Helmond beter in de wedstrijd kwam. Met nog zo'n twintig minuten te gaan verdubbelde Patrick Brouwer de voorsprong en even later werd het 3-0 door Vicente Besuijen. Dat was ook meteen de eindstand, waardoor Emmen nu de belangrijke negende plek in bezit heeft. Omdat Jong AZ - dat achtste staat - niet mag promoveren, is de plek negen genoeg om mee te mogen doen aan de play-offs.

Jong Utrecht - ADO

ADO wilde tegen Jong Utrecht eindelijk weer eens met een goed gevoel van het veld stappen. Van de voorgaande zeven competitieduels werd er namelijk maar eentje gewonnen. Toch ging het ook tegen het belofteteam van FC Utrecht erg moeizaam. Er werden best wat kansen bijeengevoetbald door de hofstedelingen, maar een penalty brak uiteindelijk in de 71e minuut de ban voor ADO.

Die werd benut door Henk Veerman. Ook moesten de jonge Utrechters daarna met tien man verder, omdat Bjorn Hardley zijn tweede gele kaart had gekregen voor de overtreding die tot de penalty leidde. Daardoor was het verzet van Jong Utrecht wel gebroken, waardoor Matteo Waem kort daarna de eindstand van 0-2 op het scorebord zette.

ADO komt daardoor weer in punten gelijk met De Graafschap. Zij delen de vijfde plaats.