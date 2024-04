Bestuurlijke onrust Ajax houdt ondanks terugkeer Alex Kroes aan: 'Michael van Praag vertrekt spoedig'

Wie dacht dat met de terugkeer van Alex Kroes bij Ajax een einde was gekomen aan de bestuurlijke onrust in Amsterdam, zit er flink naast. Kroes keerde ondanks de harde woorden van Michael van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarissen, terug, maar dan in de functie van technisch directeur. Het lijkt er echter op dat nu Van Praag op weg naar de uitgang is.

Het Parool meldt donderdag dat Van Praag en mede-commissaris Leo van Wijk 'binnen afzienbare tijd' gaan vertrekken bij de club. Ajax-volger Jaap de Groot liet bij BNR weten dat het tweetal per 1 juli zal aftreden. Dat zou betekenen dat er bij Ajax nauwelijks iets overblijft van de RvC, want vorige week kondigden Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen al hun vertrek aan.

Het lijkt erop dat Danny Blind binnenkort de enige overgebleven commissaris zal zijn. Hij blijft volgens de krant wel. Ook Louis van Gaal, de technisch adviseur van de RvC, mag gewoon blijven zitten op zijn plek.

Terugkeer Kroes

Ajax verraste donderdag door bekend te maken dat Kroes terugkeert in de directie van de club. De nieuwe algemeen directeur was begin deze maand nog geschorst vanwege het mogelijk handelen in voorkennis door aandelen van de club te kopen. Kroes keert nu in een andere functie terug bij de Amsterdammers, namelijk als technisch directeur. Hij moet dus komende zomer betere prestaties gaan leveren op de transfermarkt dan zijn voorganger Sven Mislintat.

Ledenvergadering

De timing van het nieuws was opmerkelijk, want donderdagavond zou de positie van Kroes op een speciale ledenvergadering ter sprake komen. Van Praag sloot vlak na de schorsing van Kroes een terugkeer uit, maar binnen Ajax was niet iedereen het daarmee eens.

De voorzitter van de RvC gaf in eerste instantie aan dat de schorsing moest eindigen met een definitief ontslag, maar enkele uren voor de vergadering volgde er ineens het bericht dat Kroes alsnog aan de slag gaat in Amsterdam.