Guus Meeuwis op kampioensfeest van PSV: 'Of ik een nummer met Noa Lang ga maken? Je weet maar nooit'

Guus Meeuwis warmde, traditiegetrouw, het publiek bij het Stadhuisplein op in afwachting van de huldiging. De sfeer zat er goed in, vonden ook de spelers op de platte kar. Vooral Guus Til genoot van het optreden van zijn naamgenoot.

Het is niet het eerste kampioenschap voor Meeuwis, maar hij vind het moeilijk om dit kampioensfeest te vergelijken met het vorige. "Dat is zo lang geleden", zegt de zanger tegen Sportnieuws.nl. "Nee maar even zonder gekkigheid: Je voelt wel echt dat het bijzonder is vandaag en dat de stad er op heeft gewacht. Het was echt weer even nodig."

Hij heeft genoten van het seizoen. "Het zat allemaal erg goed in elkaar, de jongens kunnen het goed met elkaar vinden, er hangt een goede sfeer en het was gewoon aanstekelijk. Dat is het echt, het was fijn om naar te kijken. Ook vrienden die niet voor PSV zijn, wensten dat ze ook het spel van ons zouden hebben. Dat vind ik wel bijzonder."

Feesten

Meeuwis heeft al gezien dat er behoorlijk wat feestbeesten in de selectie zitten. "Johan Bakayoko vond ik wel erg aanwezig, maar Luuk de Jong en Joey Veerman vond ik ook erg op dreef. Het is een goeie mix van jong en oud, dat feestje komt wel goed." Wie weet wordt er zelfs nog een duet opgevoerd.

"Het kan zomaar dat Veerman mij het podium oproept. Of ik dan kom? We gaan het zien. Noa Lang vind ik ook leuk, daar luister ik ook naar. Ander genre, maar prima." Of ze samen een liedje gaan maken? “Je weet het niet."

Guus & Guus

Als het aan Til ligt komt er zeker een optreden samen met zijn naamgenoot. Hij hoorde het optreden van Meeuwis op Stadhuisplein vanaf de platte kar. "Nu is mijn naamgenoot aan de beurt, dus eigenlijk moet ik meezingen", zegt Til bij ESPN. "Zometeen op Stadhuisplein ga ik ook Guus Meeuwis zingen." Hij moet nog wel een beetje oefenen op zijn zachte G.