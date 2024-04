Late goal van voormalig Ajax-spits helpt Juventus aan finaleplaats Coppa Italia

Juventus heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de finale van de Coppa Italia. De ploeg uit Turijn verloor van Lazio Roma (2-1), maar dankzij een overwinning in eigen huis kon het zich de nederlaag permitteren.

Juventus had zich drie weken geleden een uitstekende uitgangspositie verschaft door het heenduel met 2-0 te winnen. In het Stadio Olimpico sleep Lazio de messen en werd het een zware avond voor De Oude Dame. Al in de twaalfde minuut opende Valentín Castellanos de score: 1-0, waardoor Lazio nog maar een goal hoefde te maken voor een verlenging.

Die goal kwam er, kort na rust. Opnieuw was het Castellanos die scoorde en het teleurstellende Juventus veel pijn deed. In de slotfase leek Lazio een stuk feller en frisser. Maar juist op dat moment sloeg Juventus keihard toe.

Dankzij goed werk van Timothy Weah kon Arkadiusz Milik de bal van dichtbij binnentikken. In de laatste minuten hield Juventus stand en veroverde het een ticket voor de finale. Daarin is of Atalanta Bergamo, of Fiorentina de tegenstander. Fiorentina won het heenduel met 1-0.

Titelstrijd in Italië beslist

Wie de beker pakt is nog onduidelijk, maar de titelstrijd is al beslist. Internazionale pakte maandagavond de titel door de stadsderby te winnen van AC Milan (1-2). Met nog vijf duels te spelen is Inter niet meer in te halen. Juventus staat op liefst 22 punten achterstand, op de derde plaats. Lazio is de nummer zeven van de competitie.