Leeuwinnen niet bang voor fysieke Duitsers in jacht op olympisch ticket: 'Zij moeten vechten om van ons te winnen'

Het is 'do or die' voor de Oranjeleeuwinnen woensdagavond: er moet gewonnen worden van Duitsland om de Olympische Spelen te halen. Andries Jonker voorspelde al een pittig potje, met het fysieke Duitsland. Daar is Nederland niet bang voor: "We zijn sinds de laatste ontmoeting enorm gegroeid", zei Kerstin Casparij.

De dag voor de wedstrijd startte niet goed voor de Leeuwinnen; Vivianne Miedema en Victoria Pelova moesten vroegtijdig het kamp verlaten met blessures. Jonker legde uit wat er aan de hand is. "Bij Pelova was het de bedoeling om een tiendaagse te hebben zoals we die in het verleden met Lieke Martens en Esmee Brugts hebben gehad; dus eerst niet spelen en de tweede wedstrijd wel spelen. Dat is dit keer helaas niet gelukt, de wedstrijd komt te vroeg."

Bij de Arsenal-spits lag het net even anders. "Miedema heeft voor Spanje uitstekend getraind op een fysiek hoog niveau, speelde goed in de eerste helft en wisselde ik snel met het oog op woensdag. Toch was ze niet fit genoeg beoordeeld door de arts. Dus ging ze terug naar de club." Hij denkt op het moment er nog over na of hij speelsters gaat oproepen: "Ik weet nog niet of het één of twee speelsters worden."

Duitsland

Jonker heeft de vorige wedstrijd van Duitsland geanalyseerd en vond ons buurland eigenlijk beter dan Frankrijk. "Ik denk dat zij er goed op staan op dit moment, ze zijn één van de betere ploegen, na Spanje, op de ranglijst. In april heeft Duitsland geprobeerd om het duel met ons te zoeken, toen hebben wij tal van momenten gevonden dat we snel hebben gespeeld, zodat dat niet lukte."

Ook Casparij herkent dat beeld nog uit de vorige ontmoeting. "Wij kwamen toen lullig achter uit een corner, maar ik herinner me dat we eigenlijk de veel betere ploeg waren. We zijn ten opzichte van die wedstrijd in april ook erg gegroeid, dus ik heb vertrouwen."

Dat zijn speelsters hun ontwikkeling benoemen, is terecht volgens Jonker. "Zij baseren dat ook gewoon op de feiten. Zij voelen en zien ook wel dat het goed gaat. Duitsland is laatst tegen een enorme teleurstelling aangelopen door hun vroegtijdige uitschakeling op het WK. In Duitsland zien sommige speelsters zichzelf toch als een absolute grootmacht. Met name door mensen die hebben meegemaakt dat Duitsland standaard Europees kampioen werd. Zij moeten vechten om überhaupt te winnen van ons. Bij de speelsters proef ik alleen maar sportieve rivaliteit."

Olympische Spelen

Het doel voor woensdagavond is de Olympische Spelen halen. Er wordt de laatste tijd veel gesproken over dat de druk op de speelsters te veel wordt door de drukke agenda. Tóch zijn de Spelen prioriteit nummer één. Casparij: "Voor ons is dat een stuk trots en een extra toernooi om je land te kunnen vertegenwoordigen. Als ik voor mijzelf spreek wil ik het gewoon graag meemaken. Het is een stukje eer."

De kritiek die gegeven wordt over de drukke schema's laat ze daarin links liggen. "Je zegt alleen niet zo snel; dan laten we de Olympische Spelen maar lopen, maar uiteraard roept het hier en daar wat vraagtekens op."

Terug op het oude nest

Voor Casparij is woensdag ook een terugkeer in Heerenveen, waar zij op haar vijftiende debuteerde. Daar kijkt de speelster van Manchester City erg naar uit. "Heerlijk om weer terug te zijn, fijn om hier te zijn. Het voelt als thuis, altijd blij terug te zijn in Nederland, maar in het noorden extra fijn. Mijn eerste interland in het Abe Lenstra Stadion, uitverkocht en wel. Ik heb tien mensen op de tribune zitten morgen."