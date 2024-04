LIVE Ajax - FC Twente | Brian Brobbey en Josip Sutalo keren terug in de basis

Ajax neemt het zondagmiddag op tegen FC Twente, de nummer drie van de Eredivisie. Als de Amsterdammers, die zesde staan, de play-offs willen ontlopen voor Europees voetbal, dan kunnen ze nauwelijks nog misstappen maken. Dit zijn de opstellingen van beide ploegen.

Momenteel staat Ajax op de zesde plek, net één punt onder NEC. Als de Amsterdammers nog de play-offs om Europees voetbal willen ontlopen, dan moet Ajax over vijf duels op de vijfde plek staan en hopen dat aartsrivaal Feyenoord de beker wint. De vierde plaats is sowieso goed voor Europees voetbal, maar nummer vier AZ staat nu 10 punten voor op Ajax met een wedstrijd meer gespeeld.

Rentree Brobbey

De rentree van Brian Brobbey is voor Ajax wel een opsteker in aanloop naar de wedstrijd met FC Twente. De steunpilaar van de Amsterdammers is na een hamstringblessure weer fit genoeg om in de basis te starten zondagmiddag. Ook Josip Sutalo keert terug in de basis, ten koste van Anton Gaaei. Branco van den Boomen krijgt de voorkeur boven Benjamin Tahirovic.

John van 't Schip kan nog altijd geen beroep doen op Steven Berghuis en Jordan Henderson. Berghuis heeft nog last van zijn rug en knie, en Henderson zal na het weekend weer aansluiten bij de selectie.

In de rest van de opstelling zal er waarschijnlijk niet veel veranderen ten opzichte van vorige week tijdens de afstraffing tegen Feyenoord. De doelman Gerónimo Rulli en Steven Bergwijn zullen zondagmiddag de twee meest ervaren spelers op het veld zijn voor Ajax, en de enige twee Ajax-spelers die boven de 22 jaar oud zijn. Na hen is de 22-jarige Brobbey de eerstvolgende meest ervaren speler.

FC Twente heeft nu een mooie vijf punten voorsprong op nummer vier AZ met een wedstrijd meer gespeeld. Als de Tukkers deze wedstrijd winnen, dan zal de derde plek zo goed als binnen zijn. Dat betekent dat FC Twente volgend seizoen de voorrondes van de Champions League mag spelen. FC Twente moet het wel zonder AS Monaco huurling Myron Boadu doen vanwege een hamstringblessure.

Opstellingen Ajax en FC Twente

Opstelling Ajax: Rulli; Sutalo, Kaplan, Hato; Rensch, Van den Boomen, Mannsverk, Taylor; Hlynsson, Bergwijn; Brobbey.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Regeer, Hilgers, Pröpper, Smal; Kjølø, Eiting, Steijn; Rots, Van Wolfswinkel, Vlap.