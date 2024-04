LIVE Ajax - FC Twente | Ricky van Wolfswinkel maakt met goal stemming in Amsterdam nog droeviger

Ajax neemt het zondagmiddag op tegen FC Twente, de nummer drie van de Eredivisie. Als de Amsterdammers, die zesde staan, de play-offs willen ontlopen voor Europees voetbal, dan kunnen ze nauwelijks nog misstappen maken.

Ajax de kansen, FC Twente de goal

Ondanks dat Ajax redelijk begon aan de wedstrijd, liep het voor de zoveelste keer dit seizoen met de neus tegen de deur. Bij de eerste de beste kans voor de bezoekers was het meteen raak. Ricky van Wolfswinkel verlengde een indraaiende voorzet met zijn hoofd en passeerde daarmee Geronimo Rulli, de doelman van Ajax. De 0-1 maakte de stemming in Amsterdam alleen maar meer gefrustreerd.

Supporters over Alex Kroes en Michael van Praag

De harde kern van Ajax zingt continu: "Van Praag, oprotten." Daarnaast hangt er op de F-Side een spandoek voor Alex Kroes en zijn er meerdere spandoeken tegen Michael van Praag te zien. De supportersgroep kiest dus voor Kroes, de algemeen directeur die momenteel geschorst is. Hij kocht namelijk aandelen met voorkennis, iets wat niet toegestaan is. Van Praag zette hem daarom op non-actief. Kroes is zelf ook in het stadion.

Momenteel staat Ajax op de zesde plek, net één punt onder NEC. Als de Amsterdammers nog de play-offs om Europees voetbal willen ontlopen, dan moet Ajax over vijf duels op de vijfde plek staan en hopen dat aartsrivaal Feyenoord de beker wint. De vierde plaats is sowieso goed voor Europees voetbal, maar nummer vier AZ staat nu 10 punten voor op Ajax met een wedstrijd meer gespeeld.

In navolging daarop nog meer doeken, met verschillende namen die weg moeten. Onder andere: Michael van Praag. #ajatwe pic.twitter.com/0ZHvJDSkxP — Rick (@rickkraaijeveld) April 14, 2024

Rentree Brobbey

De rentree van Brian Brobbey is voor Ajax wel een opsteker in aanloop naar de wedstrijd met FC Twente. De steunpilaar van de Amsterdammers is na een hamstringblessure weer fit genoeg om in de basis te starten zondagmiddag. Ook Josip Sutalo keert terug in de basis, ten koste van Anton Gaaei. Branco van den Boomen krijgt de voorkeur boven Benjamin Tahirovic.

John van 't Schip kan nog altijd geen beroep doen op Steven Berghuis en Jordan Henderson. Berghuis heeft nog last van zijn rug en knie, en Henderson zal na het weekend weer aansluiten bij de selectie.

Mika Godts

Kristian Hlynsson raakte geblesseerd in de warming-up en dus wordt hij vervangen door Mika Godts. De Belg startte de afgelopen weken wel, maar werd eigenlijk vervangen door Brobbey. Nu mag hij dus toch zijn opwachting maken.

FC Twente heeft nu een mooie vijf punten voorsprong op nummer vier AZ met een wedstrijd meer gespeeld. Als de Tukkers deze wedstrijd winnen, dan zal de derde plek zo goed als binnen zijn. Dat betekent dat FC Twente volgend seizoen de voorrondes van de Champions League mag spelen. FC Twente moet het wel zonder AS Monaco huurling Myron Boadu doen vanwege een hamstringblessure.

Opstellingen Ajax en FC Twente

Opstelling Ajax: Rulli; Sutalo, Kaplan, Hato; Rensch, Van den Boomen, Mannsverk, Taylor; Godts, Bergwijn; Brobbey.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Regeer, Hilgers, Pröpper, Smal; Kjølø, Eiting, Steijn; Rots, Van Wolfswinkel, Vlap.