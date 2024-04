LIVE Eredivisie | PSV na kwartier klaar met Heerenveen, lot van kampioenschap in handen van Go Ahead Eagles

PSV gaat donderdagavond op bezoek bij sc Heerenveen. De Eindhovense koploper kan bij een overwinning in het Abe Lenstrastadion kampioen worden als Feyenoord later op de avond punten morst. Volg de wedstrijd hieronder via ons livewidget.

Het leek al snel afgelopen te zijn in Friesland. Na elf minuten gaf het scorebord al 0-3 aan. Guus Til en Malik Tillman (twee keer) waren de doelpuntenmakers. Het 'schaam je kapot' werd al vroeg ingezet in het Abe Lenstra Stadion. Na een halfuur spelen kwam er ook nog een vierde treffer bij. Til maakte zijn tweede van de avond. Vlak voor rust was het Joey Veerman die de 0-5 maakte. De oud-speler van sc Heerenveen kreeg applaus uit het hele stadion. Het was de 100e Eredivisietreffer van PSV dit seizoen.

Steunbetuiging voor Dest

De PSV'ers kwamen het veld op met een steunbetuiging voor medespeler Sergiño Dest. De linksback liep deze week een zware blessure op en lijkt de rest van het kalenderjaar te moeten missen. Met 'Sterkte Sergiño' op de shirts staken zijn teamgenoten hem een hart onder de riem.

PSV op donderdag kampioen?

Daarmee is de kans groot dat PSV drie punten uitloopt op Feyenoord. De Rotterdammers spelen later op de avond (om 21.00 uur) uit tegen Go Ahead Eagles. Wanneer daar niet gewonnen wordt, mag PSV zich kampioen van Nederland noemen dit seizoen. Als Feyenoord wel wint, dan mag PSV officieus kampioen genoemd worden, want dat gat lijkt niet meer te overbruggen voor Feyenoord.

Uitgesteld

Het duel tussen Heerenveen en PSV zou eigenlijk om 18.45 uur beginnen, maar vanwege verkeersproblemen rondom het stadion wordt er pas tien minuten later afgetrapt. Het was erg druk waardoor veel fans te laat voor de aftrap zouden zijn.

Peter Bosz heeft op de linksbackpositie gekozen voor Mauro Júnior als vervanger van de geblesseerde Sergiño Dest. De Amerikaan liep afgelopen weekend op de training een zware blessure op en komt de rest van het kalenderjaar niet meer in actie. Voorin krijgt Malik Tillman de voorkeur boven Hirving Lozano.

Opstellingen Heerenveen - PSV

Opstelling Heerenveen: Van der Hart; Braude, Van Beek, Bochniewicz, Köhlert; Haye, Olsson, Brouwers; Wålemark, Van Amersfoort en Nunnely.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong en Tillman.

PSV al vroeg onderweg

De Eindhovenaren besloten om het zekere voor het onzekere te nemen en al vroeg op de bus te stappen naar Friesland. Op de sociale media van de club werd er om 10.00 uur vanochtend een bericht geplaatst dat de bus begon aan de lange reis naar Heerenveen. Achteraf dus maar goed, want anders was PSV ook te laat in het stadion geweest.

Blessurenieuws

Voor de uitwedstrijd met sc Heerenveen kwam er goed en slecht nieuws uit de ziekenboeg. Het slechte nieuws kwam van Dest, die zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie en er waarschijnlijk pas in 2025 weer bij is - mocht hij nog bij PSV voetballen. Trainer Peter Bosz was kapot van het nieuws. "Maar dat geldt voor iedereen, iedereen is er kapot van."

Goed nieuws kwam er over Ismael Saibari en Ricardo Pepi. "Die trainen weer volop mee en dat ziet er allemaal goed uit", stelde Bosz daags voor het treffen in Heerenveen. Desondanks begint het tweetal wel op de bank.

Zender Heerenveen - PSV

Het potentiële kampioensduel van PSV is donderdagavond te zien op ESPN 1. Om 18:15 uur begint daar de voorbeschouwing.

Voor Bosz maakt het niet uit of PSV in de bus op de terugweg kampioen wordt. "Ik wil zo snel mogelijk kampioen worden. Zo simpel is het. Dat feestje komt er echt wel. Ik ben geen Brabander, maar ik weet dat Brabanders dat prima kunnen vieren", sprak Bosz op het perspraatje op woensdag.

Kampioenskoorts

Binnen selectie voelt hij al kampioenskoorts. "Als ik naar mijn groep kijk, zie ik dat het heel luidruchtig en uitbundig is", aldus Bosz. "Als ik ze bij elkaar roep dan moet ik nu twee-drie keer roepen. Het zijn net m'n kinderen. Als zij niet stil zijn, wordt papa boos", grapte de trainer van PSV. Boos zal Bosz niet worden als PSV vanavond kampioen wordt.