Peter Bosz niet blij met uitgesteld begin Heerenveen - PSV: 'Dit is irritant'

De starttijd van sc Heerenveen tegen PSV is iets uitgesteld. Het mogelijke kampioensduel van de Eindhovenaren begint niet om 18.45 uur, maar tien á vijftien minuten later.

De reden voor het uitstellen is de drukte rondom het Abe Lenstra Stadion. Een belangrijke toegangsweg is afgesloten vanwege wegwerkzaamheden, waardoor het een stuk drukker is voor het verkeer in Heerenveen. Beide ploegen twijfelden nog even of ze meteen verder zouden gaan met de warming-up, maar uiteindelijk besloten alle spelers weer naar binnen te gaan.

Peter Bosz

Peter Bosz was in ieder geval niet te spreken over het uitstellen, zo liet hij merken bij ESPN. "Dat is irritant. Die jongens staan nu buiten in de regen en moeten nu weer naar binnen. We waren net een paar minuten buiten. Als we het eerder hadden geweten waren we binnen gebleven."

ℹ️ Wegens uitzonderlijke verkeersdrukte en hinder is de aftrap van de wedstrijd uitgesteld tot 18:55 uur. — PSV (@PSV) April 25, 2024

"Als team heb je een vaste afloop op een wedstrijd en die hou je vast normaal gesproken. Soms moet je je aanpassen, als het anders loopt."